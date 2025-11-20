A concessionária Rio SP vai interditar o Viaduto Bandeirante (Jardim da Granja) do dia 29 de novembro até 6 de dezembro, sempre durante a noite. Nesse período, os bloqueios ocorrerão diariamente, das 20h às 5h. A interdição foi adiada em cinco dias – antes começaria no dia 24 de novembro. O viaduto será implodido.

Essa ação é necessária para o lançamento das vigas da nova estrutura, que substituirá a atual, que liga as regiões centro e sudeste de São José dos Campos sobre a Via Dutra. Inicialmente prevista para a próxima semana, a interdição teve a data alterada por orientação da Polícia Rodoviária Federal.