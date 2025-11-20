A concessionária Rio SP vai interditar o Viaduto Bandeirante (Jardim da Granja) do dia 29 de novembro até 6 de dezembro, sempre durante a noite. Nesse período, os bloqueios ocorrerão diariamente, das 20h às 5h. A interdição foi adiada em cinco dias – antes começaria no dia 24 de novembro. O viaduto será implodido.
Essa ação é necessária para o lançamento das vigas da nova estrutura, que substituirá a atual, que liga as regiões centro e sudeste de São José dos Campos sobre a Via Dutra. Inicialmente prevista para a próxima semana, a interdição teve a data alterada por orientação da Polícia Rodoviária Federal.
Como ficará o trânsito
1ª fase – 29 de novembro a 2 de dezembro
Na primeira etapa, haverá a interdição da via expressa no sentido Rio de Janeiro, desviando o fluxo para a Avenida dos Astronautas. Por conta desse desvio, o acesso ao viaduto no sentido centro também será interditado.
Para entrar nos bairros Jardim Uirá, Flamboyant e Jardim Souto ou sair deles, os motoristas deverão utilizar rotas alternativas pela Via Cambuí e Rodovia dos Tamoios.
2ª fase – 3 e 4 de dezembro
Trânsito liberado com ação de pare e siga da Polícia Rodoviária Federal.
3ª fase – 5 e 6 de dezembro
Na terceira fase, a interdição ocorrerá no sentido bairro. Quem vier do centro e precisar acessar os bairros da região deverá utilizar rotas alternativas pela Via Cambuí ou pelo trevo do CTA.
Apoio da mobilidade;
Durante a interdição, a Prefeitura disponibilizará agentes da mobilidade, que estarão no entorno do viaduto para orientar os motoristas que seguem no sentido bairro. Para aqueles que se dirigem ao centro, o trânsito será desviado para a Via Dutra, garantindo maior fluidez e segurança viária.