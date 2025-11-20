A Polícia Civil investiga a morte de um homem ainda não identificado em um PEV (Posto de Entrega Voluntária) de São José dos Campos, localizado na avenida dos Evangélicos, no bairro Campo dos Alemães, na zona sul da cidade. O local recebe resíduos trazidos pela população.
O caso foi registrado na manhã de quarta-feira (19) como “morte suspeita” e “morte súbita, sem causa determinante aparente”, segundo o boletim de ocorrência.
O corpo foi encontrado em área de resíduos do PEV de São José dos Campos, sob um colchão, com sinais aparentes de agressão. A perícia foi acionada e a causa da morte só será conhecida após o laudo necroscópico e demais exames.
De acordo com o boletim, um operador de máquina, de 29 anos, que presta serviço no PEV de São José dos Campos para uma empresa terceirizada da Prefeitura, trabalhava com uma escavadeira, movimentando resíduos no local, quando percebeu algo estranho.
Ao manusear a concha da máquina, ele encontrou o corpo de um homem sob um colchão, em meio ao material depositado no PEV. O trabalhador relatou forte abalo emocional ao se deparar com a cena e afirmou ter acionado imediatamente a Polícia, o serviço de ambulância e seus superiores hierárquicos.
Ainda segundo o registro, o operador declarou que possui habilitação para operar o equipamento, é pai de família e atua em uma empresa de terraplanagem que presta serviços ao município.
A equipe da Central de Polícia Judiciária e peritos do Instituto de Criminalística foram até o PEV de São José dos Campos. No local, encontraram o corpo de um homem pardo, adulto, sem identificação civil, com sinais aparentes de agressão.
Não foi possível concluir, naquele momento, se as lesões foram a causa da morte. Também não se sabe se o homem já estava morto quando houve a movimentação da escavadeira no PEV de São José dos Campos.
Próximo ao corpo havia objetos usados em atendimento médico, possivelmente deixados por equipes que tentaram reanimar a vítima antes da confirmação do óbito.
Barra de ferro.
Antes mesmo da confirmação da morte, guardas municipais que patrulhavam o centro da cidade foram acionados por meio de alerta de pânico silencioso emitido a partir do PEV do Campo dos Alemães.
Ao chegar ao PEV de São José dos Campos, a equipe foi informada de que um funcionário estaria sendo ameaçado por um homem, de 25 anos, portando uma barra de ferro. Esse homem teria dito que iria atentar contra a integridade física do trabalhador.
Os guardas municipais, então, realizaram a abordagem do suspeito e o conduziram à CPJ (Central de Polícia Judiciária) para prestar esclarecimentos. Eles não presenciaram diretamente as ameaças: agiram com base no relato do solicitante e na ativação do botão de pânico, justamente para resguardar a integridade física de quem estava no local.
O boletim destaca que não houve contato direto dos guardas com a equipe do Samu que esteve no local, e que eles também não receberam detalhes sobre a atuação dos socorristas naquele momento.
O operador da escavadeira, ouvido pela Polícia Civil, relatou que, enquanto trabalhava na movimentação de resíduos no PEV de São José dos Campos, foi abordado por um indivíduo portando uma barra de ferro.
Segundo o depoimento, o homem teria feito ameaças de morte, dizendo que iria atirar e matá-lo, o que fez com que o trabalhador deixasse o local, tomado pelo medo. Ele contou que o desentendimento estaria ligado à operação da máquina.
Apesar das ameaças narradas, o operador optou por não representar criminalmente contra o suspeito naquele momento.
O homem apontado como autor das ameaças foi conduzido à CPJ e ouvido na condição de suspeito. A ele foi garantido o direito de permanecer em silêncio.
De acordo com o boletim, o suspeito optou por não apresentar versão sobre a suposta ameaça. Suspeito diz que conhecia a vítima, mas não sabe detalhes
Questionado pelos investigadores sobre o homem encontrado morto no PEV de São José dos Campos, o suspeito afirmou conhecer a vítima, mas não soube informar nome completo, endereço ou outros dados de identificação.
Ele contou que teria visto o homem pela última vez de madrugada no PEV, no dia anterior. Depois disso, voltou ao local para levar alimentação a ele. Também negou conhecer a origem das lesões encontradas no corpo e disse não saber a causa da morte.
Até a emissão do boletim de ocorrência, o homem encontrado morto no PEV de São José dos Campos não havia sido identificado oficialmente.
O corpo foi encaminhado para exame necroscópico (para apurar a causa da morte), exame datiloscópico (para tentar identificar a vítima por meio das impressões digitais).
Com base nas informações disponíveis até o momento, a Polícia Civil registrou o fato como “Não criminal – morte suspeita” e “Morte súbita, sem causa determinante aparente”.
Ou seja: a investigação ainda não aponta, oficialmente, se houve crime, se a morte foi acidental, natural ou se existe outra causa. A linha de investigação vai depender dos laudos periciais e de novas oitivas (depoimentos). Somente após essas respostas será possível definir com mais clareza se o caso será tratado como homicídio, morte acidental ou outra hipótese.