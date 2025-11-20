A Polícia Civil investiga a morte de um homem ainda não identificado em um PEV (Posto de Entrega Voluntária) de São José dos Campos, localizado na avenida dos Evangélicos, no bairro Campo dos Alemães, na zona sul da cidade. O local recebe resíduos trazidos pela população.

O caso foi registrado na manhã de quarta-feira (19) como “morte suspeita” e “morte súbita, sem causa determinante aparente”, segundo o boletim de ocorrência.