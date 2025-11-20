20 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
RIOS VIVOS

Desassoreamento no Vale e Litoral custa R$ 45,2 milhões

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Agência SP
318 cursos d'água foram restaurados em 160 cidades paulistas
318 cursos d'água foram restaurados em 160 cidades paulistas

O Projeto Rios Vivos, do Governo de São Paulo, aportou R$ 45,2 milhões em investimentos para o desassoreamento de rios que pertencem às bacias do Paraíba e do Litoral Norte. A iniciativa beneficia dez municípios com o objetivo de reforçar a resiliência hídrica de toda a região do Vale do Paraíba, onde foi removido um total de 659 mil metros cúbicos de sedimentos.

O programa opera em colaboração com as prefeituras, que ficam responsáveis por garantir o licenciamento ambiental necessário, a destinação adequada de todos os resíduos retirados e a manutenção das áreas que foram recuperadas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Rios Vivos foi lançado em 2023 e já contribuiu para a revitalização de 318 cursos d'água em 160 cidades paulistas. O volume total de sedimentos removidos até agora atingiu a marca de 3,969 milhões de metros cúbicos, com um investimento acumulado que chega a R$ 253 milhões.

O desassoreamento é reconhecido como uma medida para o combate à escassez hídrica, pois melhora o escoamento da água nos rios e amplia o volume útil de armazenamento em reservatórios utilizados para abastecimento público, o que resulta na melhoria da fluidez, restauração da biodiversidade aquática e aumento da disponibilidade de água, beneficiando inclusive a irrigação em áreas agrícolas.

São Luiz do Paraitinga é o município que recebeu o maior aporte, totalizando  R$ 12.762.580,21 em investimentos, o que também corresponde ao maior volume de sedimentos retirados:  194.979,95 m3.

Confira dados por município

CACHOEIRA PAULISTA:

  • Sedimentos retirados: 177.514,68 m3

  • Investimento: R$ 4.646.685,12

CAMPOS DO JORDÃO:

  • Sedimentos retirados: 11.823,35 m3

  • Investimento: R$ 2.022.988,31

CRUZEIRO:

  • Sedimentos retirados: 6.598,28 m3

  • Investimento: R$ 811.665,22

LAGOINHA:

  • Sedimentos retirados: 8.125,30 m3

  • Investimento: R$ 994.552,92

LORENA:

  • Sedimentos retirados: 74.116,40 m3

  • Investimento: R$ 3.353.378,98

MONTEIRO LOBATO:

  • Sedimentos retirados: 52.452,34 m3

  • Investimento: R$ 5.687.843,07

PINDAMONHANGABA:

  • Sedimentos retirados: 18.285,51 m3

  • Investimento: R$ 2.381.241,40

SANTA BRANCA:

  • Sedimentos retirados: 35.786,53 m3

  • Investimento: R$ 2.474.207,00

SÃO LUÍS DO PARAITINGA:

  • Sedimentos retirados: 194.979,95 m3

  • Investimento: R$ 12.762.580,21

TAUBATÉ:

  • Sedimentos retirados: 80.026,79 m3

  • Investimento: R$ 10.148.786,47

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários