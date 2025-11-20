O Projeto Rios Vivos, do Governo de São Paulo, aportou R$ 45,2 milhões em investimentos para o desassoreamento de rios que pertencem às bacias do Paraíba e do Litoral Norte. A iniciativa beneficia dez municípios com o objetivo de reforçar a resiliência hídrica de toda a região do Vale do Paraíba, onde foi removido um total de 659 mil metros cúbicos de sedimentos.

O programa opera em colaboração com as prefeituras, que ficam responsáveis por garantir o licenciamento ambiental necessário, a destinação adequada de todos os resíduos retirados e a manutenção das áreas que foram recuperadas.

