O Projeto Rios Vivos, do Governo de São Paulo, aportou R$ 45,2 milhões em investimentos para o desassoreamento de rios que pertencem às bacias do Paraíba e do Litoral Norte. A iniciativa beneficia dez municípios com o objetivo de reforçar a resiliência hídrica de toda a região do Vale do Paraíba, onde foi removido um total de 659 mil metros cúbicos de sedimentos.
O programa opera em colaboração com as prefeituras, que ficam responsáveis por garantir o licenciamento ambiental necessário, a destinação adequada de todos os resíduos retirados e a manutenção das áreas que foram recuperadas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Rios Vivos foi lançado em 2023 e já contribuiu para a revitalização de 318 cursos d'água em 160 cidades paulistas. O volume total de sedimentos removidos até agora atingiu a marca de 3,969 milhões de metros cúbicos, com um investimento acumulado que chega a R$ 253 milhões.
O desassoreamento é reconhecido como uma medida para o combate à escassez hídrica, pois melhora o escoamento da água nos rios e amplia o volume útil de armazenamento em reservatórios utilizados para abastecimento público, o que resulta na melhoria da fluidez, restauração da biodiversidade aquática e aumento da disponibilidade de água, beneficiando inclusive a irrigação em áreas agrícolas.
São Luiz do Paraitinga é o município que recebeu o maior aporte, totalizando R$ 12.762.580,21 em investimentos, o que também corresponde ao maior volume de sedimentos retirados: 194.979,95 m3.
Confira dados por município
CACHOEIRA PAULISTA:
-
Sedimentos retirados: 177.514,68 m3
-
Investimento: R$ 4.646.685,12
CAMPOS DO JORDÃO:
-
Sedimentos retirados: 11.823,35 m3
-
Investimento: R$ 2.022.988,31
CRUZEIRO:
-
Sedimentos retirados: 6.598,28 m3
-
Investimento: R$ 811.665,22
LAGOINHA:
-
Sedimentos retirados: 8.125,30 m3
-
Investimento: R$ 994.552,92
LORENA:
-
Sedimentos retirados: 74.116,40 m3
-
Investimento: R$ 3.353.378,98
MONTEIRO LOBATO:
-
Sedimentos retirados: 52.452,34 m3
-
Investimento: R$ 5.687.843,07
PINDAMONHANGABA:
-
Sedimentos retirados: 18.285,51 m3
-
Investimento: R$ 2.381.241,40
SANTA BRANCA:
-
Sedimentos retirados: 35.786,53 m3
-
Investimento: R$ 2.474.207,00
SÃO LUÍS DO PARAITINGA:
-
Sedimentos retirados: 194.979,95 m3
-
Investimento: R$ 12.762.580,21
TAUBATÉ:
-
Sedimentos retirados: 80.026,79 m3
-
Investimento: R$ 10.148.786,47