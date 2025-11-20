20 de novembro de 2025
VALE DO PARAÍBA

Com 137 motociclistas mortos em 2025, mortalidade chega a 43%

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Motociclista de 26 anos morre após acidente na zona norte de São José
Os motociclistas alcançaram o índice de 43% das mortes em acidentes de trânsito no Vale do Paraíba neste ano, com 137 óbitos de um total de 324 vidas perdidas em rodovias e vias urbanas. Em média, um motociclista morre a cada dois dias no Vale.

Os dados são do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo) e referem-se ao período de janeiro a outubro.

Nenhum outro tipo de veículo fez mais vítimas do que as motos. Os automóveis foram responsáveis por 77 mortes, 23,77% da totalidade do Vale. Os pedestres aparecem em terceiro, com 46 vidas perdidas e 14,2% do total. As bicicletas tiveram 386 óbitos, que representaram 11,7%.

A boa notícia é que, considerando os 10 primeiros meses, o número de motoqueiros mortos caiu 1,43% na comparação com o mesmo período de 2024, passando de 139 para 137.

No acumulado da série histórica do Infosiga, que começa em 2015, as motocicletas também lideram a mortalidade em acidentes de trânsito.

Entre janeiro de 2015 e outubro de 2025, a região acumula 3.945 mortes em acidentes de trânsito, sendo 1.474 delas de motociclistas, o que representa 38% do total dos óbitos.

Nenhum outro tipo de veículo consegue chegar perto do percentual de morte de motociclistas na região. Em segundo lugar, os pedestres representam 22% do total de óbitos (862 mortes) e os carros aparecem com 21% (834).

