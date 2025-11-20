Os motociclistas alcançaram o índice de 43% das mortes em acidentes de trânsito no Vale do Paraíba neste ano, com 137 óbitos de um total de 324 vidas perdidas em rodovias e vias urbanas. Em média, um motociclista morre a cada dois dias no Vale.

Os dados são do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo) e referem-se ao período de janeiro a outubro.