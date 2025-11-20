Adolescentes infratores da unidade Tamoios da Fundação Casa foram campeões da fase preliminar da Divisão Regional Campinas e Vale do Paraíba do 12º Torneio Estadual de Futsal, cuja etapa regional chegou ao fim na última segunda-feira (17).
Em uma campanha marcada por equilíbrio e bom desempenho coletivo, a equipe formada por jovens do centro socioeducativo de São José dos Campos garantiu a vaga na fase estadual, que reunirá representantes das quatro divisões regionais da Fundação Casa.
Neste ano, cerca de 70 adolescentes das unidades Atibaia, Limeira, Rio Piracicaba, Campinas, Mogi Mirim, Morro Azul (Limeira), Manacá da Serra (Franco da Rocha), Novo Tempo (Franco da Rocha), Tapajós (Franco da Rocha), Tamoios (São José dos Campos), Jacareí e Laranjeiras (Mogi Mirim) participaram da fase regional, entre os dias 4 e 11 de novembro.
Os centros foram divididos em quatro grupos, cujas partidas ocorreram em Santa Bárbara d’Oeste e Atibaia, em parceria com as prefeituras locais. Cada grupo disputou uma vaga para a etapa final. Os vencedores de cada grupo avançaram às semifinais.
Já a fase final reuniu quatro equipes em jogos decisivos em Atibaia. Na primeira partida, os adolescentes de Manacá da Serra ganharam por 4 a 3 de Limeira. Em seguida, Tamoios venceu Rio Piracicaba por 3 a 2 e avançou à final.
A disputa pelo terceiro lugar terminou com vitória de Rio Piracicaba sobre Limeira, por 7 a 4. Na decisão, Tamoios venceu Manacá da Serra pelo placar de 4 a 1, assegurando o título regional. Os três primeiros colocados receberam troféu e medalhas.
“A etapa regional foi conduzida com excelência graças ao comprometimento dos servidores da DR3 e dos centros de atendimento, que atuaram de forma articulada para assegurar a organização e a qualidade da competição. Iniciativas como esta são fundamentais para o desenvolvimento dos nossos adolescentes, pois reforçam valores, ampliam oportunidades e fortalecem o processo socioeducativo”, disse o diretor Éder Carlos.
Com o título regional, Tamoios representará a regional no Torneio Estadual de Futsal, ao lado de Ônix (capital paulista), vencedor da etapa da Divisão Regional Metropolitana, de Vila de São Vicente, ganhador da Divisão Regional Litoral e Metropolitana, e de Botucatu, representante da Divisão Regional Interior.
“O futsal é uma das atividades esportivas mais presentes na rotina dos jovens e desempenha um papel fundamental no desenvolvimento físico e emocional. Competições como esta ampliam oportunidades, estimulam talentos e fortalecem nossa missão socioeducativa, que é reintegrar esses adolescentes à sociedade e contribuir para a construção de um futuro mais seguro para todos”, declarou a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto.