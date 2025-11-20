Adolescentes infratores da unidade Tamoios da Fundação Casa foram campeões da fase preliminar da Divisão Regional Campinas e Vale do Paraíba do 12º Torneio Estadual de Futsal, cuja etapa regional chegou ao fim na última segunda-feira (17).

Em uma campanha marcada por equilíbrio e bom desempenho coletivo, a equipe formada por jovens do centro socioeducativo de São José dos Campos garantiu a vaga na fase estadual, que reunirá representantes das quatro divisões regionais da Fundação Casa.