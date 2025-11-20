O Vale do Paraíba chegou a 324 mortes em acidentes de trânsito em 2025, de janeiro a outubro, e registrou o quarto ano com o maior número de óbitos para o mesmo período.
Fica atrás de 2015 (343 mortes), 2016 (342) e 2024 (327). Os dados são do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo).
A redução na comparação com o acumulado do ano passado foi de -0,92%: 324 contra 327, com 44% de queda em outubro: 25 mortes no mês neste ano ante 45 no ano passado.
É o segundo mês do ano com menos mortes no trânsito na região, atrás de abril (24). O mês mais mortal, até o momento, foi março, com 38 mortes em acidentes.
Motos e cidades.
Os motociclistas são as principais vítimas dos acidentes de trânsito no Vale, com 137 mortes de janeiro a outubro de 2025, 43% do total de óbitos da região.
Em seguida, aparecem os motoristas de carro (77 mortes / 23,7% do total), os pedestres (46 / 14%) e os ciclistas (38 / 11,7%).
Entre as cidades, São José dos Campos lidera com 67 mortes em acidentes de trânsito nos 10 meses de 2025, seguida de Taubaté (37), Pindamonhangaba (36), Jacareí (27), Ubatuba (18), Caraguatatuba (18), São Sebastião (17), Caçapava (16) e Guaratinguetá (13).
Outros 25 municípios registraram mortes em acidentes de trânsito, entre um e oito óbitos de janeiro a outubro.