O Vale do Paraíba chegou a 324 mortes em acidentes de trânsito em 2025, de janeiro a outubro, e registrou o quarto ano com o maior número de óbitos para o mesmo período.

Fica atrás de 2015 (343 mortes), 2016 (342) e 2024 (327). Os dados são do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo).