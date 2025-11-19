19 de novembro de 2025
ALERTA FOFURA

Pug vigia dona no chuveiro e alerta que privacidade acabou

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução

Milena Parizotto, de São Paulo, compartilhou um flagrante da vida real de uma mãe de pet! A privacidade dela simplesmente acabou.

O vídeo mostra seu pug fielmente de guarda do lado de fora do box, esperando pacientemente o banho da tutora terminar.

Ele leva a sério o trabalho de vigia e não arreda o pé, provando que nem no banheiro ela tem um minuto de sossego.

