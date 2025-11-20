A criatividade rural é imbatível! Em Montes Claros de Goiás (GO), Vinicius de Morais registrou a cena que prova que diversão raiz ainda respira forte: depois da chuva, a turma resolveu aposentar o jet ski imaginário e colocar a Saveiro pra puxar um pneu na estrada de chão — versão sertaneja do parque de diversões.

Entre gritos, risadas e zero sinal de Wi-Fi, os jovens deslizam pelo barro até que, claro, o clássico final chega: a queda inevitável que faz todo mundo gargalhar e lembrar que a geração Z talvez nunca saiba o sabor real de um tombo bem dado no batente da vida offline.