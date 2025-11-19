Um motociclista ficou gravemente ferido após ser atingido por uma árvore que caiu sobre a pista da SPA 033/099, rodovia de acesso administrada pela Concessionária Tamoios, em Paraibuna, na tarde desta quarta-feira (19).

O acidente ocorreu por volta das 14h55, no km 0,580, sentido Leste. Por causa da gravidade da situação e da interdição total da pista, a ocorrência foi classificada como de alta criticidade.

Árvore.