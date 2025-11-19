Um motociclista ficou gravemente ferido após ser atingido por uma árvore que caiu sobre a pista da SPA 033/099, rodovia de acesso administrada pela Concessionária Tamoios, em Paraibuna, na tarde desta quarta-feira (19).
O acidente ocorreu por volta das 14h55, no km 0,580, sentido Leste. Por causa da gravidade da situação e da interdição total da pista, a ocorrência foi classificada como de alta criticidade.
Árvore.
Segundo informações do funcionário que acionou a concessionária, a árvore caiu repentinamente na faixa de rolamento e atingiu o motociclista que trafegava pela faixa 1. O impacto fez com que ele perdesse o controle, resultando no tombamento da moto, uma BMW G 310.
Equipes da Concessionária Tamoios, PM Rodoviária e Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para o atendimento.
Vítima.
A vítima foi socorrida pela ambulância às 15h38 e levada ao Pronto Atendimento mais próximo. O estado informado é grave. Até a última atualização, não havia mais detalhes sobre a identidade do motociclista ou seu quadro clínico.
A empresa responsável pela manutenção chegou ao local às 15h28 para iniciar a remoção. Durante o atendimento, a rodovia operou em “Pare e Siga” nos dois sentidos.