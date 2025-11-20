A atriz de filmes adultos Devyn Michaels, de 47 anos, foi considerada culpada por matar e decapitar o marido, Johnathan Willette, de 46, e agora pode receber prisão perpétua. O corpo da vítima foi encontrado coberto de produtos químicos dentro da casa onde vivia o casal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu em Las Vegas, nos Estados Unidos. Segundo relatório obtido pelo New York Post, o corpo de Johnathan foi localizado “ensanguentado e envolto em cobertores” pela própria mãe. A investigação aponta que Devyn teria cometido o homicídio após conquistar a guarda exclusiva das duas filhas do casal.