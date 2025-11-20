A atriz de filmes adultos Devyn Michaels, de 47 anos, foi considerada culpada por matar e decapitar o marido, Johnathan Willette, de 46, e agora pode receber prisão perpétua. O corpo da vítima foi encontrado coberto de produtos químicos dentro da casa onde vivia o casal.
O crime ocorreu em Las Vegas, nos Estados Unidos. Segundo relatório obtido pelo New York Post, o corpo de Johnathan foi localizado “ensanguentado e envolto em cobertores” pela própria mãe. A investigação aponta que Devyn teria cometido o homicídio após conquistar a guarda exclusiva das duas filhas do casal.
Durante o julgamento, a promotoria afirmou que Devyn planejou o assassinato porque desejava criar as crianças ao lado do enteado, Deviere Willette, de 29 anos, com quem se casou pouco depois da separação de Johnathan. Os dois haviam mantido um relacionamento entre 2012 e 2018 e são pais de duas meninas.
A revista People informou que fotos da família chegaram a ser apresentadas no tribunal, acompanhadas da alegação de que Devyn enxergava naquele arranjo o “futuro ideal” — algo que, segundo a acusação, só seria possível sem o ex-marido.
A ré será sentenciada em 8 de janeiro e pode enfrentar prisão perpétua, com ou sem possibilidade de liberdade condicional. O homicídio foi registrado em 2023.