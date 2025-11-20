Um casal norte-americano foi condenado nesta terça-feira (18) por decapitar dois filhos, de 13 e 12 anos, e forçar os irmãos mais novos, de 8 e 9, a presenciarem o crime. A sentença prevê prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu nos Estados Unidos. Os condenados, Maurice Jewel Taylor Sr., 39 anos, e Natalie Sumiko Brothwell, 28, cometeram os assassinatos em 29 de novembro de 2020. Depois do crime, segundo o Gabinete do Procurador Distrital do Condado de Los Angeles, eles mantiveram os filhos mais novos trancados em um quarto, sem comida e água por vários dias.
A violência só foi descoberta após vizinhos denunciarem um forte odor vindo da residência. Bombeiros foram acionados para verificar um possível vazamento de gás e encontraram a cena. Os moradores também haviam estranhado o desaparecimento de Maurice, que trabalhava como personal trainer e deixou de comparecer às sessões virtuais.
Durante o julgamento, o júri considerou o casal culpado de duas acusações de homicídio qualificado em primeiro grau, além de abuso infantil em circunstâncias que poderiam causar lesões graves ou morte. Cada réu deverá começar a cumprir a pena a partir de 13 de janeiro de 2026.
O promotor distrital do Condado de Los Angeles, Nathan J. Hochman, classificou o caso como “um ato monstruoso de crueldade que destruiu uma família inteira”.