Um casal norte-americano foi condenado nesta terça-feira (18) por decapitar dois filhos, de 13 e 12 anos, e forçar os irmãos mais novos, de 8 e 9, a presenciarem o crime. A sentença prevê prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional.

O caso ocorreu nos Estados Unidos. Os condenados, Maurice Jewel Taylor Sr., 39 anos, e Natalie Sumiko Brothwell, 28, cometeram os assassinatos em 29 de novembro de 2020. Depois do crime, segundo o Gabinete do Procurador Distrital do Condado de Los Angeles, eles mantiveram os filhos mais novos trancados em um quarto, sem comida e água por vários dias.