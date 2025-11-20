20 de novembro de 2025
ASSASSINATO

Após ser executado, casal ainda tem corpo pichado por facção

Por Da Redação | Maracanaú (CE)
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem de 22 anos, natural de Maracanaú (CE), e a companheira dele, de 20, foram mortos a tiros durante a madrugada desta terça-feira (18). A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que o duplo homicídio tenha sido motivado por retaliação de uma facção criminosa.

O crime aconteceu na zona rural de Mossoró (RN), dentro da casa da família na comunidade Maísa. Segundo a polícia, foram encontradas pichações com siglas de um grupo criminoso nas paredes da cozinha e também no corpo do homem. No momento do ataque, duas crianças de 2 e 5 anos estavam no imóvel, mas não ficaram feridas.

De acordo com as investigações iniciais, o casal temia represálias desde que o irmão da jovem foi assassinado há cerca de um mês. Ainda conforme a polícia, os criminosos tentaram arrombar as portas da frente e dos fundos antes de invadir a residência e executar o casal.

