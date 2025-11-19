O empresário Marcelo Fernandes, de 57 anos, acusado de matar a própria esposa, se apresentou à Polícia Civil na noite desta terça-feira (18). Ele estava foragido desde o fim de semana, quando o corpo de Cláudia Cristina da Silva Fernandes, 53, foi localizado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim. Cláudia foi encontrada morta em uma estrada de chão no bairro IBC, o que levou ao início das buscas pelo suspeito. Marcelo chegou à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa acompanhado de um advogado.