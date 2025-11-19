19 de novembro de 2025
TRAGÉDIA

Confirmado: corpo encontrado era de advogado desaparecido

Por Da Redação | Goianira (GO)
| Tempo de leitura: 1 min
A Polícia Científica confirmou que o corpo encontrado na tarde desta quarta-feira (19) pertence ao advogado Pedro Henrique Lopes Silva, de 38 anos. A identificação inicial foi feita por meio da arcada dentária, segundo informou a corporação.

O corpo foi localizado em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia. De acordo com o Instituto Médico Legal (IML), ainda estão sendo realizados exames complementares para a confirmação definitiva da identidade.

A Polícia Civil acompanha o caso e deve divulgar novos detalhes após a conclusão dos laudos periciais.

