A Polícia Científica confirmou que o corpo encontrado na tarde desta quarta-feira (19) pertence ao advogado Pedro Henrique Lopes Silva, de 38 anos. A identificação inicial foi feita por meio da arcada dentária, segundo informou a corporação.
O corpo foi localizado em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia. De acordo com o Instituto Médico Legal (IML), ainda estão sendo realizados exames complementares para a confirmação definitiva da identidade.
A Polícia Civil acompanha o caso e deve divulgar novos detalhes após a conclusão dos laudos periciais.