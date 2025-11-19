Um homem de 35 anos foi executado a tiros na manhã desta quarta-feira (19) enquanto saía para o trabalho no Jardim São José 2, na zona leste de São José dos Campos. Ele foi atingido por pelo menos seis disparos e morreu após ser socorrido ao Pronto-Socorro da Vila Industrial.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime ocorreu por volta das primeiras horas da manhã, na rua Danilo Eduardo Rios Ramos. De acordo com apurações iniciais, a vítima havia acabado de preparar a marmita e estava a caminho do trabalho quando dois criminosos se aproximaram e atiraram.
Socorro e morte no hospital
A Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem gravemente ferido. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A identidade da vítima não foi divulgada até o fechamento desta reportagem.
Execução no CDD
Moradores relataram à polícia que dois indivíduos participaram da ação. Eles estavam em uma motocicleta e fugiram logo após os disparos. A forma como o ataque ocorreu reforça a suspeita de execução.
Investigação
O caso foi registrado como homicídio consumado no 6º Distrito Policial, mas deve ser encaminhado para a Deic (Divisão Especializada em Investigações Criminais), setor de homicídios.
A Polícia Civil busca imagens de câmeras de segurança e testemunhas que possam ajudar a identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.