Um homem de 35 anos foi executado a tiros na manhã desta quarta-feira (19) enquanto saía para o trabalho no Jardim São José 2, na zona leste de São José dos Campos. Ele foi atingido por pelo menos seis disparos e morreu após ser socorrido ao Pronto-Socorro da Vila Industrial.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu por volta das primeiras horas da manhã, na rua Danilo Eduardo Rios Ramos. De acordo com apurações iniciais, a vítima havia acabado de preparar a marmita e estava a caminho do trabalho quando dois criminosos se aproximaram e atiraram.

Socorro e morte no hospital