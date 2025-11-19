A Polícia Civil investiga o homicídio de um homem ainda não identificado encontrado morto na manhã desta quarta-feira (19) na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-62), altura do km 124, no bairro Santa Tereza, em Tremembé.
A vítima apresentava graves ferimentos na cabeça, que estava completamente deformada, segundo a perícia.
Policiais militares foram acionados às 6h33 após moradores encontrarem o corpo caído às margens da rodovia. Quando chegaram ao local, equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já haviam confirmado o óbito.
Perícia aponta indícios de execução
A princípio tratada como morte suspeita, a ocorrência foi reclassificada como homicídio após análise do IC (Instituto de Criminalística).
Ao remover o corpo, os peritos identificaram uma perfuração compatível com disparo de arma de fogo na região da cabeça, além de lesões severas no rosto, o que levou a crer que a vítima tenha sido executada.
Nenhuma cápsula ou projétil foi encontrada na área, o que dificulta a identificação da arma usada no crime.
Vítima usava camisa do Barcelona
Sem documentos, o homem ainda não foi identificado. A Polícia Civil divulgou características para auxiliar no reconhecimento: cor parda; cerca de 1,70m de altura; camiseta do Barcelona; bermuda camuflada bege
Não há testemunhas que tenham visto o crime, e o ponto onde o corpo foi localizado não possui câmeras de segurança.
Investigação continua
A área foi isolada e periciada. O corpo foi encaminhado ao IML, onde passará por exames para identificação.
O caso é investigado pela Delegacia de Tremembé, que busca informações sobre a dinâmica do crime e a motivação.