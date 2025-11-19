A Polícia Civil investiga o homicídio de um homem ainda não identificado encontrado morto na manhã desta quarta-feira (19) na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-62), altura do km 124, no bairro Santa Tereza, em Tremembé.

A vítima apresentava graves ferimentos na cabeça, que estava completamente deformada, segundo a perícia.