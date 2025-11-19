A adolescente Heloísa de Oliveira Cardoso, de 17 anos, morreu no fim da noite desta segunda-feira (16) após sofrer uma parada cardiorrespiratória desencadeada pela ingestão de um amendoim. Ela estava internada desde a semana passada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A jovem era moradora de Nova Europa e estava no Hospital São Paulo, em Araraquara, onde havia sido internada na última quarta-feira (12). Na data, Heloísa passou mal dentro do Shopping Jaraguá, no Jardim dos Manacás, após consumir o alimento. Apesar dos esforços da equipe médica, a adolescente não resistiu às complicações.