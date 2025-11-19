19 de novembro de 2025
TRAGÉDIA

Heloísa, 17 anos, tem reação alérgica com doce e morre

Por Da Redação | Araraquara
| Tempo de leitura: 1 min
Heloísa de Oliveira Cardoso
Heloísa de Oliveira Cardoso

A adolescente Heloísa de Oliveira Cardoso, de 17 anos, morreu no fim da noite desta segunda-feira (16) após sofrer uma parada cardiorrespiratória desencadeada pela ingestão de um amendoim. Ela estava internada desde a semana passada.

A jovem era moradora de Nova Europa e estava no Hospital São Paulo, em Araraquara, onde havia sido internada na última quarta-feira (12). Na data, Heloísa passou mal dentro do Shopping Jaraguá, no Jardim dos Manacás, após consumir o alimento. Apesar dos esforços da equipe médica, a adolescente não resistiu às complicações.

