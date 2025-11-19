A Polícia Civil investiga uma morte suspeita registrada na manhã de quarta-feira (19) no bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos. O caso ocorreu no PEV (Ponto de Entrega Voluntária) da Avenida dos Evangélicos, onde um homem foi encontrado sem identificação, com sinais aparentes de agressão.
Segundo o boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal acionou a Central de Polícia Judiciária após um alerta de pânico silencioso emitido pelo sistema do PEV. Guardas que patrulhavam a região relataram que, ao chegarem ao local, o solicitante afirmou estar sendo ameaçado por um homem armado com uma barra de ferro.
Ameaça.
Um operador de escavadeira, funcionário de uma empresa prestadora de serviços à Prefeitura, contou à polícia que estava movimentando resíduos quando um indivíduo teria se aproximado e o ameaçado de morte, dizendo que iria “atirar e matá-lo”. Assustado, ele fugiu e acionou ajuda.
Durante o serviço, o operador relatou que, ao manusear a concha da escavadeira, acabou encontrando um corpo escondido sob um colchão, o que provocou grande abalo emocional. Ele disse não ter histórico de conflitos e optou por não representar criminalmente por ameaça.
Local.
A Polícia Civil e a equipe do Instituto de Criminalística foram até o PEV, onde encontraram o corpo do homem, que apresentava marcas de lesões ainda sem causa determinada. Também foram identificados sinais de tentativa de reanimação, indicando que equipes de socorro estiveram no local antes da chegada da perícia.
Apesar de a vítima ter ferimentos visíveis, a polícia ainda não sabe se eles foram a causa da morte nem se o homem já estava morto quando a movimentação da escavadeira ocorreu. O corpo foi encaminhado para exame necroscópico e identificação datiloscópica.
Outros envolvidos.
Um segundo homem foi ouvido como suspeito de ameaçar o operador da máquina. Ele preferiu permanecer em silêncio, mas disse conhecer a vítima, sem conseguir fornecer nome ou dados pessoais. Segundo seu depoimento, ele havia visto o homem na madrugada anterior no PEV e retornado ao local no dia seguinte para levar comida.
Investigação.
Com base nas informações colhidas até o momento, a Polícia Civil trata o caso como morte suspeita, e aguarda os laudos da perícia e do exame necroscópico para determinar a causa da morte, a causa da morte, se houve agressão anterior, se há relação entre a ameaça relatada e o aparecimento do corpo e a identificação oficial da vítima.
O caso será encaminhado para outra unidade policial responsável pela investigação aprofundada.
A Polícia Civil reforçou que todas as linhas de investigação permanecem abertas.