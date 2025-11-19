A Polícia Civil investiga uma morte suspeita registrada na manhã de quarta-feira (19) no bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos. O caso ocorreu no PEV (Ponto de Entrega Voluntária) da Avenida dos Evangélicos, onde um homem foi encontrado sem identificação, com sinais aparentes de agressão.

Segundo o boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal acionou a Central de Polícia Judiciária após um alerta de pânico silencioso emitido pelo sistema do PEV. Guardas que patrulhavam a região relataram que, ao chegarem ao local, o solicitante afirmou estar sendo ameaçado por um homem armado com uma barra de ferro.

Ameaça.