Uma jovem afirmou ter descoberto o marido em uma relação extraconjugal envolvendo também a prima e o próprio irmão, episódio que ganhou as redes sociais e gerou forte repercussão. A história viralizou após a divulgação de vídeos feitos no momento do flagrante.

O caso ocorreu em Fortaleza. Jéssica, autora da denúncia, contou que ela e a cunhada, Nathielly, já suspeitavam da traição, mas imaginavam que cada um dos envolvidos estivesse em quartos distintos. A surpresa veio quando entraram no motel e encontraram os três juntos no mesmo cômodo, o que, segundo ela, transformou o episódio em uma “traição em dose tripla”.