Uma jovem afirmou ter descoberto o marido em uma relação extraconjugal envolvendo também a prima e o próprio irmão, episódio que ganhou as redes sociais e gerou forte repercussão. A história viralizou após a divulgação de vídeos feitos no momento do flagrante.
O caso ocorreu em Fortaleza. Jéssica, autora da denúncia, contou que ela e a cunhada, Nathielly, já suspeitavam da traição, mas imaginavam que cada um dos envolvidos estivesse em quartos distintos. A surpresa veio quando entraram no motel e encontraram os três juntos no mesmo cômodo, o que, segundo ela, transformou o episódio em uma “traição em dose tripla”.
Imagens divulgadas na internet mostram Jéssica bastante abalada após o flagrante. Relatos apontam que ela e a cunhada chegaram a quebrar objetos do estabelecimento antes de ir embora.
A divulgação do caso gerou intenso debate sobre relações familiares, confiança e exposição de conflitos nas redes. Nenhum dos envolvidos se manifestou publicamente, e o motel ainda não informou se pretende registrar queixa pelos danos causados.