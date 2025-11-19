A Polícia Civil de São Paulo, por meio da 2ª Delegacia de Entorpecentes da Deic/Deinter-1, realizou uma operação que resultou na apreensão de aproximadamente 1.700 pés de maconha e na prisão de oito pessoas, na zona rural entre Lagoinha e São Luiz do Paraitinga, no Vale do Paraíba.
A ação, registrada no Boletim de Ocorrência, teve como ponto de apoio a Praça Doutor Oswaldo Cruz, no Centro de São Luiz do Paraitinga, e contou com duas viaturas e seis policiais civis, além do apoio do 1º DP de São Bernardo do Campo e das delegacias das cidades envolvidas. Servidores e maquinários das prefeituras também deram suporte devido à dificuldade de acesso à área de mata fechada onde ocorria o cultivo.
Plantação.
No local, as equipes encontraram uma estrutura completa para o cultivo de cannabis, incluindo estufas e equipamentos que facilitavam o crescimento e o processamento da droga.
A perícia criminal acompanhou todo o procedimento, incluindo a incineração dos pés de maconha e a destruição das estufas utilizadas pela quadrilha.
Prisões.
Oito suspeitos foram detidos em flagrante, entre eles estrangeiros de nacionalidade boliviana e colombiana.
A operação é um desdobramento das investigações conduzidas pelo 1º DP de São Bernardo do Campo sobre o tráfico de drogas ligado à cidade de Osasco. As apurações levaram à identificação do sítio usado como plantação em larga escala, em uma área de difícil acesso na divisa dos municípios.