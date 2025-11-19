A Polícia Civil de São Paulo, por meio da 2ª Delegacia de Entorpecentes da Deic/Deinter-1, realizou uma operação que resultou na apreensão de aproximadamente 1.700 pés de maconha e na prisão de oito pessoas, na zona rural entre Lagoinha e São Luiz do Paraitinga, no Vale do Paraíba.

A ação, registrada no Boletim de Ocorrência, teve como ponto de apoio a Praça Doutor Oswaldo Cruz, no Centro de São Luiz do Paraitinga, e contou com duas viaturas e seis policiais civis, além do apoio do 1º DP de São Bernardo do Campo e das delegacias das cidades envolvidas. Servidores e maquinários das prefeituras também deram suporte devido à dificuldade de acesso à área de mata fechada onde ocorria o cultivo.

Plantação.