A Operação Ícaro, uma das maiores ações já realizadas pelo Ministério Público de São Paulo contra fraudes fiscais, completou três meses revelando um amplo esquema de corrupção envolvendo auditores da Secretaria da Fazenda e empresários de grandes redes do varejo. As investigações apontam que o grupo teria movimentado mais de R$ 1 bilhão em propina por meio da liberação irregular e antecipada de créditos tributários a empresas beneficiadas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Entre os nomes citados estão Sidney Oliveira, fundador da Ultrafarma, e Mário Otávio Gomes, diretor do grupo Fast Shop. Os dois foram presos no dia 12 de agosto, mas ganharam liberdade três dias depois por decisão da Justiça paulista, que havia estabelecido como condição o uso de tornozeleira eletrônica e o pagamento de R$ 25 milhões de fiança. No entanto, ambos obtiveram habeas corpus, o que os dispensou do pagamento.