19 de novembro de 2025
Por Da Redação | Arinos (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Um menino de 10 anos protagonizou uma perseguição policial após assumir o volante do carro do pai e furar uma blitz da Polícia Militar. A criança dirigiu por vários quilômetros até ser interceptada, em um episódio que chamou atenção pela gravidade e pelo risco provocado na via.

A ocorrência foi registrada em Arinos, na Região Noroeste de Minas Gerais, no último sábado (15). Segundo o Boletim de Ocorrência, o Vectra conduzido pelo menino passou em alta velocidade por uma operação policial na Avenida Aristóteles Fernandes Valadares. O condutor se abaixou ao avistar os militares e não obedeceu à ordem de parada, seguindo pela MG-202.

Durante a fuga, o garoto manteve alta velocidade, passou por quebra-molas e colocou outros motoristas em risco antes de ser abordado no km 396 da rodovia. Ao identificarem o condutor, os policiais constataram que se tratava de uma criança.

O pai, de 45 anos, foi chamado ao local e contou que havia permitido que o filho dirigisse até a fazenda onde moram, enquanto ele seguia de moto. Disse ainda que ensinou o garoto a conduzir o veículo e desconhecia que isso configurava crime.

O homem recebeu voz de prisão, assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência e foi liberado após se comprometer a comparecer ao Juizado Especial Criminal da comarca.

