Um menino de 10 anos protagonizou uma perseguição policial após assumir o volante do carro do pai e furar uma blitz da Polícia Militar. A criança dirigiu por vários quilômetros até ser interceptada, em um episódio que chamou atenção pela gravidade e pelo risco provocado na via.

A ocorrência foi registrada em Arinos, na Região Noroeste de Minas Gerais, no último sábado (15). Segundo o Boletim de Ocorrência, o Vectra conduzido pelo menino passou em alta velocidade por uma operação policial na Avenida Aristóteles Fernandes Valadares. O condutor se abaixou ao avistar os militares e não obedeceu à ordem de parada, seguindo pela MG-202.