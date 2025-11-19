Um menino de 10 anos protagonizou uma perseguição policial após assumir o volante do carro do pai e furar uma blitz da Polícia Militar. A criança dirigiu por vários quilômetros até ser interceptada, em um episódio que chamou atenção pela gravidade e pelo risco provocado na via.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ocorrência foi registrada em Arinos, na Região Noroeste de Minas Gerais, no último sábado (15). Segundo o Boletim de Ocorrência, o Vectra conduzido pelo menino passou em alta velocidade por uma operação policial na Avenida Aristóteles Fernandes Valadares. O condutor se abaixou ao avistar os militares e não obedeceu à ordem de parada, seguindo pela MG-202.
Durante a fuga, o garoto manteve alta velocidade, passou por quebra-molas e colocou outros motoristas em risco antes de ser abordado no km 396 da rodovia. Ao identificarem o condutor, os policiais constataram que se tratava de uma criança.
O pai, de 45 anos, foi chamado ao local e contou que havia permitido que o filho dirigisse até a fazenda onde moram, enquanto ele seguia de moto. Disse ainda que ensinou o garoto a conduzir o veículo e desconhecia que isso configurava crime.
O homem recebeu voz de prisão, assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência e foi liberado após se comprometer a comparecer ao Juizado Especial Criminal da comarca.