O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15) propôs o retorno do fornecimento de refeições aos servidores da FUSAM e a suspensão da greve deflagrada pela categoria em Caçapava. A proposta foi apresentada durante uma audiência realizada nesta quarta-feira (19), em Campinas, que discutiu o corte do benefício feito pela Prefeitura de forma unilateral.
Os trabalhadores, representados pelo Sindserv Caçapava e Jambeiro, cobram que o prefeito Yan Lopes (PODE) cumpra o Acordo Coletivo de Trabalho firmado em abril deste ano, que garantia a manutenção da refeição dentro da instituição. Segundo o sindicato e a CSP-Conlutas, a interrupção do fornecimento representa um desrespeito ao que foi pactuado e um ataque a um direito histórico da categoria.
Durante a audiência, o TRT-15 e o Ministério Público do Trabalho (MPT) sugeriram que a Prefeitura retome imediatamente a oferta das refeições e que seja aberto um processo formal de negociação entre o Executivo e os servidores para construir uma solução definitiva até o dia 5 de dezembro. O sindicato informou que acolheu a proposta e vai submetê-la à votação da categoria em assembleia.
Com o aval do Sindserv, a continuidade das tratativas passa a depender da decisão da Prefeitura de Caçapava, que até o momento não se manifestou oficialmente sobre os termos apresentados pelo Tribunal e pelo MPT. Se houver concordância do Executivo e aprovação dos trabalhadores, a greve poderá ser suspensa e um novo canal de diálogo será restabelecido. Enquanto não há resposta, os servidores da FUSAM seguem mobilizados em defesa do cumprimento do acordo coletivo e da manutenção de seus direitos.