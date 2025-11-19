O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15) propôs o retorno do fornecimento de refeições aos servidores da FUSAM e a suspensão da greve deflagrada pela categoria em Caçapava. A proposta foi apresentada durante uma audiência realizada nesta quarta-feira (19), em Campinas, que discutiu o corte do benefício feito pela Prefeitura de forma unilateral.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Os trabalhadores, representados pelo Sindserv Caçapava e Jambeiro, cobram que o prefeito Yan Lopes (PODE) cumpra o Acordo Coletivo de Trabalho firmado em abril deste ano, que garantia a manutenção da refeição dentro da instituição. Segundo o sindicato e a CSP-Conlutas, a interrupção do fornecimento representa um desrespeito ao que foi pactuado e um ataque a um direito histórico da categoria.