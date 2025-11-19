Bertonio Sei morreu nesta última terça-feira (18), aos 94 anos. A cerimônia de despedida e o sepultamento aconteceram na tarde desta quarta (19), em Santa Branca.

Com mais de nove décadas de vida, Bertonio Sei certamente deixou muito conhecimento, experiência e, claro, saudades das pessoas com quem convivia. Mas, deixou também muitas lições para amigos e familiares.