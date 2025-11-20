O ex-candidato a vereador de São José dos Campos Eduardo Guedes da Cunha, 42 anos, que se apresentava nas redes sociais defendendo bandeiras conservadoras, foi preso por roubo no último dia 12 de novembro em Pavão (MG), próximo a Teófilo Otoni. Ele estava acompanhado do joseense Ricardo Coutinho de Souza, também detido.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais, a dupla teria invadido a residência de uma mulher identificada como Daniela Mendes, se passando por policiais e portando armas. A vítima relatou ter sido rendida, ter a casa revirada e obrigada a desbloquear um celular para que os suspeitos realizassem um Pix de R$ 550, além de terem levado dinheiro e o próprio aparelho.

Suspeitos fugiram, mas foram interceptados pela PM