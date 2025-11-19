A confeiteira Thaissa Muniz, de 21 anos, foi encontrada morta e esquartejada, e o principal suspeito do crime é o ex-companheiro, que acabou preso em flagrante após confessar o homicídio. A jovem havia desaparecido horas antes de ser localizada pela própria mãe.

O crime ocorreu na Várzea, Zona Oeste do Recife. Segundo a polícia, o corpo de Thaissa foi achado dentro da casa de Henryque Cassiano, onde partes estavam escondidas no quarto e um balde com sangue foi localizado durante a perícia.