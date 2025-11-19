19 de novembro de 2025
FEMINICÍDIO

Thaissa, 21 anos, confeiteira: assassinada e esquartejada pelo ex

Por Da Redação | Recife
| Tempo de leitura: 1 min
A confeiteira Thaissa Muniz, de 21 anos

A confeiteira Thaissa Muniz, de 21 anos, foi encontrada morta e esquartejada, e o principal suspeito do crime é o ex-companheiro, que acabou preso em flagrante após confessar o homicídio. A jovem havia desaparecido horas antes de ser localizada pela própria mãe.

O crime ocorreu na Várzea, Zona Oeste do Recife. Segundo a polícia, o corpo de Thaissa foi achado dentro da casa de Henryque Cassiano, onde partes estavam escondidas no quarto e um balde com sangue foi localizado durante a perícia.

Levado à delegacia, Henryque tentou alegar que a vítima teria tirado a própria vida, mas a versão foi descartada imediatamente pelas autoridades diante das evidências encontradas no imóvel. O caso segue sob investigação.

