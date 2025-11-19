19 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
HOMICÍDIO

Ex-detento é morto por PM na frente da esposa grávida e da filha

Por Da Redação | Fazenda Rio Grande (PR)
Reprodução
Fazenda Rio Grande
Fazenda Rio Grande

Um homem de 26 anos morreu após ser baleado durante uma ação da Polícia Militar realizada na manhã desta terça-feira (18). A operação tinha como objetivo cumprir mandados de prisão, busca e apreensão. Segundo familiares, ele foi atingido dentro de casa, na presença da esposa grávida e da filha de quatro anos.

O caso ocorreu em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima, identificada como Antônio Meireles, teria sido rendida por volta das 6h. A esposa afirma que viu o marido ser levado ao banheiro, onde, segundo ela, ocorreu o disparo fatal. “Abri a janela e comecei a gritar por socorro. Um policial tampou minha boca e me jogou na cama. Minha menininha falou: ‘mãe, mataram o pai’”, relatou.

Familiares dizem ainda que câmeras de segurança, que poderiam registrar a abordagem, foram retiradas pelos policiais. Em nota, a PM informou que Antônio teria confrontado os agentes, que reagiram para neutralizar a ameaça.

Um inquérito foi aberto para investigar as circunstâncias da morte e apurar eventual excesso na ação. A família contesta a versão oficial e afirma que Antônio tentava retomar a vida após cumprir quatro anos de prisão.