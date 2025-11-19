Um homem de 26 anos morreu após ser baleado durante uma ação da Polícia Militar realizada na manhã desta terça-feira (18). A operação tinha como objetivo cumprir mandados de prisão, busca e apreensão. Segundo familiares, ele foi atingido dentro de casa, na presença da esposa grávida e da filha de quatro anos.
O caso ocorreu em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima, identificada como Antônio Meireles, teria sido rendida por volta das 6h. A esposa afirma que viu o marido ser levado ao banheiro, onde, segundo ela, ocorreu o disparo fatal. “Abri a janela e comecei a gritar por socorro. Um policial tampou minha boca e me jogou na cama. Minha menininha falou: ‘mãe, mataram o pai’”, relatou.
Familiares dizem ainda que câmeras de segurança, que poderiam registrar a abordagem, foram retiradas pelos policiais. Em nota, a PM informou que Antônio teria confrontado os agentes, que reagiram para neutralizar a ameaça.
Um inquérito foi aberto para investigar as circunstâncias da morte e apurar eventual excesso na ação. A família contesta a versão oficial e afirma que Antônio tentava retomar a vida após cumprir quatro anos de prisão.