Um homem de 26 anos morreu após ser baleado durante uma ação da Polícia Militar realizada na manhã desta terça-feira (18). A operação tinha como objetivo cumprir mandados de prisão, busca e apreensão. Segundo familiares, ele foi atingido dentro de casa, na presença da esposa grávida e da filha de quatro anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima, identificada como Antônio Meireles, teria sido rendida por volta das 6h. A esposa afirma que viu o marido ser levado ao banheiro, onde, segundo ela, ocorreu o disparo fatal. “Abri a janela e comecei a gritar por socorro. Um policial tampou minha boca e me jogou na cama. Minha menininha falou: ‘mãe, mataram o pai’”, relatou.