Um homem passou por uma situação constrangedora após marcar um encontro com uma suposta “garota do job” e descobrir, ao chegar ao local combinado, que a pessoa com quem conversava era a própria esposa. O episódio, que rapidamente viralizou entre moradores, chamou a atenção pela surpresa e pelo desfecho inesperado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu no Viva Maiobão, em Paço do Lumiar. Testemunhas relataram que o casal, ao se reconhecer, ficou visivelmente sem reação e deixou o ponto de encontro pouco depois, evitando prolongar o constrangimento.