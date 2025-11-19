Um homem passou por uma situação constrangedora após marcar um encontro com uma suposta “garota do job” e descobrir, ao chegar ao local combinado, que a pessoa com quem conversava era a própria esposa. O episódio, que rapidamente viralizou entre moradores, chamou a atenção pela surpresa e pelo desfecho inesperado.
O caso ocorreu no Viva Maiobão, em Paço do Lumiar. Testemunhas relataram que o casal, ao se reconhecer, ficou visivelmente sem reação e deixou o ponto de encontro pouco depois, evitando prolongar o constrangimento.
O Viva Maiobão é conhecido por receber grande circulação de jovens e famílias em busca de lazer, o que acabou deixando a situação ainda mais comentada.
Mesmo sem maiores consequências, o episódio logo se espalhou pela região e se tornou um dos assuntos mais comentados da semana.