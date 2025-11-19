19 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SURREAL

Foi encontrar garota do job e descobriu que era a própria esposa

Por Da Redação | Paço do Lumiar (MA)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Foi encontrar garota do job e descobriu que era a própria esposa
Foi encontrar garota do job e descobriu que era a própria esposa

Um homem passou por uma situação constrangedora após marcar um encontro com uma suposta “garota do job” e descobrir, ao chegar ao local combinado, que a pessoa com quem conversava era a própria esposa. O episódio, que rapidamente viralizou entre moradores, chamou a atenção pela surpresa e pelo desfecho inesperado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu no Viva Maiobão, em Paço do Lumiar. Testemunhas relataram que o casal, ao se reconhecer, ficou visivelmente sem reação e deixou o ponto de encontro pouco depois, evitando prolongar o constrangimento.

O Viva Maiobão é conhecido por receber grande circulação de jovens e famílias em busca de lazer, o que acabou deixando a situação ainda mais comentada.

Mesmo sem maiores consequências, o episódio logo se espalhou pela região e se tornou um dos assuntos mais comentados da semana.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários