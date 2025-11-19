Maria Vicentina Ribeiro Camargo morreu aos 79 anos, em Jacareí, nesta última terça-feira (18). E o sepultamento aconteceu na tarde desta quarta (19), no cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Alegre e de bem com a vida, dona Maria Vicentina agora deixa saudades e boas lembranças de tempos vividos com muito amor e carinho. Entre os familiares, a lembrança também é de ternura.