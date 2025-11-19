Maria Vicentina Ribeiro Camargo morreu aos 79 anos, em Jacareí, nesta última terça-feira (18). E o sepultamento aconteceu na tarde desta quarta (19), no cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.
Alegre e de bem com a vida, dona Maria Vicentina agora deixa saudades e boas lembranças de tempos vividos com muito amor e carinho. Entre os familiares, a lembrança também é de ternura.
A neta Miriam Lima fez uma homenagem nas redes sociais. "Obrigada por tudo minha vó querida,pelo carinho pelas conversas, pelos casos , pela quirerinha que só a senhora sabia fazer pra mim, te amo pra sempre", escreveu.
Claudia Camara desejou forças. "Que a paz e o amor divino envolvam sua família nesse momento tão difícil. Meus pêsames", disse. Angelita Lopes, também. "Meus sentimentos Deus conforte o coração de vocês família e amigos descanse em Paz", escreveu.