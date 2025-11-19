19 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LUTO

'Obrigada por tudo, vó querida'; adeus dona Vicentina no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Maria Vicentina Ribeiro Camargo
Maria Vicentina Ribeiro Camargo

Maria Vicentina Ribeiro Camargo morreu aos 79 anos, em Jacareí, nesta última terça-feira (18). E o sepultamento aconteceu na tarde desta quarta (19), no cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Alegre e de bem com a vida, dona Maria Vicentina agora deixa saudades e boas lembranças de tempos vividos com muito amor e carinho. Entre os familiares, a lembrança também é de ternura.

A neta Miriam Lima fez uma homenagem nas redes sociais. "Obrigada por tudo minha vó querida,pelo carinho pelas conversas, pelos casos , pela quirerinha que só a senhora sabia fazer pra mim, te amo pra sempre", escreveu.

Claudia Camara desejou forças. "Que a paz e o amor divino envolvam sua família nesse momento tão difícil. Meus pêsames", disse. Angelita Lopes, também. "Meus sentimentos Deus conforte o coração de vocês família e amigos descanse em Paz", escreveu.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários