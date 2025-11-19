Um jovem de 19 anos foi preso sob suspeita de matar um idoso de 69 anos e ferir a própria filha, de 17, durante a madrugada de domingo (16). Segundo a Polícia Militar, o rapaz afirmou que teria se inspirado na série “Dexter” pela frieza com que cometeu o ataque.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ocorrência foi registrada na Vila União, em Goiânia. De acordo com a PM, o suspeito, identificado como Gustavo Pinheiro André, teria invadido a casa das vítimas armado com um cutelo comprado pela internet. O idoso morreu ainda no local, enquanto a adolescente foi socorrida e encaminhada para atendimento médico.
No momento da prisão, Gustavo contou aos policiais que havia ouvido relatos de terceiros acusando o idoso de um crime contra uma criança. Depois da agressão, ele disse ter queimado as roupas usadas em uma fornalha e mostrou à equipe o terreno baldio onde jogou a arma.
A Polícia Militar ressaltou que não há qualquer registro de crime envolvendo a vítima. A corporação também destacou o comportamento frio do suspeito. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que dará sequência às investigações.