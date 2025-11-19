Um jovem de 19 anos foi preso sob suspeita de matar um idoso de 69 anos e ferir a própria filha, de 17, durante a madrugada de domingo (16). Segundo a Polícia Militar, o rapaz afirmou que teria se inspirado na série “Dexter” pela frieza com que cometeu o ataque.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi registrada na Vila União, em Goiânia. De acordo com a PM, o suspeito, identificado como Gustavo Pinheiro André, teria invadido a casa das vítimas armado com um cutelo comprado pela internet. O idoso morreu ainda no local, enquanto a adolescente foi socorrida e encaminhada para atendimento médico.