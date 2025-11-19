A Polícia Civil passou a analisar materiais de um segundo suspeito no caso da menina de 11 anos encontrada morta, ampliando a investigação que já tinha o padrasto como principal alvo. A coleta foi feita nesta quarta-feira (19) e os itens seguem para perícia.
Até então, apenas amostras de sangue, roupas íntimas e uma escova de dentes do padrasto, Douglas Junior Nogueira, haviam sido apreendidas. Ele está preso temporariamente em Serrana (SP), onde aconteceu o crime. O delegado responsável, Marcelo Melo Garcia de Lima, já havia informado que a apuração incluía um segundo suspeito de estupro e homicídio, cuja identidade ainda não foi divulgada.
O material localizado no corpo da vítima também foi enviado nesta quarta-feira para análise em São Paulo. Não há prazo definido para a conclusão dos laudos periciais, que devem orientar os próximos passos da investigação.
Ana Alice Santos França, de 11 anos, foi levada ao Hospital das Clínicas de Ribeirão após ser encontrada desacordada em casa. O caso, inicialmente tratado como possível suicídio, passou a ser investigado como estupro e homicídio depois que exames identificaram lesões e material biológico masculino no corpo da criança.