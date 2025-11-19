A Polícia Civil passou a analisar materiais de um segundo suspeito no caso da menina de 11 anos encontrada morta, ampliando a investigação que já tinha o padrasto como principal alvo. A coleta foi feita nesta quarta-feira (19) e os itens seguem para perícia.

Até então, apenas amostras de sangue, roupas íntimas e uma escova de dentes do padrasto, Douglas Junior Nogueira, haviam sido apreendidas. Ele está preso temporariamente em Serrana (SP), onde aconteceu o crime. O delegado responsável, Marcelo Melo Garcia de Lima, já havia informado que a apuração incluía um segundo suspeito de estupro e homicídio, cuja identidade ainda não foi divulgada.