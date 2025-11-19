19 de novembro de 2025
LUTO

Adeus, dona Yara; aos 85 anos, deixa família de luto no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Yara Santos José
Yara Santos José

Yara Santos José morreu aos 85 anos, em Jacareí, nesta quarta-feira (19). A cerimônia de despedida acontece nesta quinta, das 9h às 13h, no cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Em meio à tristeza, também ficam as boas lembranças de uma mulher de fé e que amava os amigos e familiares. Nas redes sociais, muita gente se manifestou.

Carlos Roberto Oliveira desejou força aos familiares neste momento difícil. "Meus sentimentos a toda Família", escreveu no Facebook. Edna Salgado também lamentou a morte de dona Yara. "Meus sentimentos à toda família dona Yara tão maravilhosa que ela descanse em paz", afirmou.

