Yara Santos José morreu aos 85 anos, em Jacareí, nesta quarta-feira (19). A cerimônia de despedida acontece nesta quinta, das 9h às 13h, no cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em meio à tristeza, também ficam as boas lembranças de uma mulher de fé e que amava os amigos e familiares. Nas redes sociais, muita gente se manifestou.