A rotina da família McRae mudou drasticamente depois que Jamon, de 4 anos, recebeu o diagnóstico de um tumor cerebral agressivo, confirmado após semanas de investigação médica e divulgado pelo canal KDRV NewsWatch12.

A família, que vive no Oregon, procurou atendimento após o menino apresentar fortes dores de cabeça. Exames iniciais, incluindo ressonância magnética e visitas frequentes ao pronto-socorro, revelaram uma massa cerebral localizada próxima ao tronco encefálico.