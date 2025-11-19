A rotina da família McRae mudou drasticamente depois que Jamon, de 4 anos, recebeu o diagnóstico de um tumor cerebral agressivo, confirmado após semanas de investigação médica e divulgado pelo canal KDRV NewsWatch12.
A família, que vive no Oregon, procurou atendimento após o menino apresentar fortes dores de cabeça. Exames iniciais, incluindo ressonância magnética e visitas frequentes ao pronto-socorro, revelaram uma massa cerebral localizada próxima ao tronco encefálico.
Os médicos informaram, em 8 de outubro, que o tumor estava comprimindo estruturas vitais. Menos de um mês depois, em 3 de novembro, Jamon passou por uma cirurgia de 15 horas. Parte da massa não pôde ser retirada, e a patologia confirmou que se tratava de um tumor maligno e agressivo, descartando a possibilidade de um crescimento benigno.
Dois dias após a cirurgia, a família recebeu mais um golpe. Britney McRae, mãe de Jamon, descobriu ter neoplasia trofoblástica gestacional, doença rara decorrente de uma gravidez molar completa. A condição faz parte do grupo de doenças trofoblásticas gestacionais, caracterizadas pela formação de tumores no lugar da placenta durante a gestação.
Uma campanha no GoFundMe foi criada para ajudar os McRae a lidar com as despesas médicas e de cuidado com os três filhos. No texto, os organizadores destacam o impacto emocional e financeiro sofrido pela família ao receber, no intervalo de apenas 24 horas, dois diagnósticos de câncer — o de Jamon e o de Britney.