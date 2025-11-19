A decisão é do juiz Milton de Oliveira Sampaio Neto, da Vara do Júri e Execuções Criminais.

A Justiça de São José dos Campos decretou, nesta quarta-feira (19), a prisão preventiva de Heitor Rabelo Stetner, motorista da BMW envolvida no acidente que matou o jovem Matheus Helfstein, de 20 anos, e deixou outra vítima ferida, na Via Dutra, em 28 de setembro.

O magistrado recebeu a denúncia do Ministério Público e acolheu integralmente as manifestações da Polícia Civil, rejeitando o pedido da defesa para revogar a prisão. Com isso, o réu passa a responder ao processo preso preventivamente, após cumprir quase um mês de prisão temporária.

O Ministério Público denunciou o motorista por: homicídio qualificado pela morte de Matheus; homicídio qualificado na forma tentada, em relação à vítima sobrevivente. O processo seguirá o rito do Tribunal do Júri.