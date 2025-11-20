A Coca-Cola procura uma cidade do interior de São Paulo para investir R$ 1 bilhão e construir uma nova fábrica. Com outras indústrias do setor de bebidas, a cidade de Jacareí estava no páreo para receber o investimento da Coca-Cola, mas a empresa desistiu da cidade por “questões sindicais”.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Quem afirma é o prefeito de Jacareí, Celso Florêncio (PL), que conversou com representantes da empresa. Segundo ele, outras três cidades do Vale do Paraíba continuam na disputa pela nova fábrica.