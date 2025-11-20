A Coca-Cola procura uma cidade do interior de São Paulo para investir R$ 1 bilhão e construir uma nova fábrica. Com outras indústrias do setor de bebidas, a cidade de Jacareí estava no páreo para receber o investimento da Coca-Cola, mas a empresa desistiu da cidade por “questões sindicais”.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Quem afirma é o prefeito de Jacareí, Celso Florêncio (PL), que conversou com representantes da empresa. Segundo ele, outras três cidades do Vale do Paraíba continuam na disputa pela nova fábrica.
“A Coca decidiu, até por questões sindicais, não vir para Jacareí. Então, eles estão com três cidades aqui da região no páreo. Jacareí não é uma delas, mas estamos trabalhando em outras frentes e possivelmente vamos anunciar algum grande investimento para Jacareí em breve”, afirmou o mandatário em entrevista ao OVALE Cast, o podcast de OVALE.
“Ainda está nos termos de confidencialidade, mas a gente tem trabalhado inclusive em uma empresa que vai gerar muito mais emprego do que a Coca, e muito mais receita para o município. Eu tenho trabalhado bastante nessa área de emprego.”
Segundo ele, o emprego é a melhor política social que o município pode ter, gerando benefícios em outras áreas.
“Se eu trago uma empresa com 800 carteiras assinadas e convênio médico, eu gero uma redução do volume que eu preciso investir na saúde pública. Porque essas pessoas vão estar atendidas também no sistema complementar. Essas pessoas vão poder financiar sua própria casa. Eu não preciso me preocupar com habitação ou diminui a pressão pela preocupação por habitação”, disse.
OVALE Cast contou com a participação do editor-chefe de OVALE, Guilhermo Codazzi, e do repórter especial Xandu Alves. O episódio está disponível nos canais de OVALE no Youtube Spotify, além das redes sociais e no site do jornal.