O PCC (Primeiro Comando da Capital) atua para corromper e se infiltrar nos poderes, podendo influenciar e obter vantagens ilícitas na política. Mais temida facção criminosa do país, criada no Vale do Paraíba em 1983, o PCC expandiu seu domínio para muito além das penitenciárias e das periferias.

Quem confirma é o promotor de justiça Alexandre Castilho, membro do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público, em entrevista ao Documento OVALE Cast, uma grande reportagem em formato de podcast.