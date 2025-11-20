O PCC (Primeiro Comando da Capital) atua para corromper e se infiltrar nos poderes, podendo influenciar e obter vantagens ilícitas na política. Mais temida facção criminosa do país, criada no Vale do Paraíba em 1983, o PCC expandiu seu domínio para muito além das penitenciárias e das periferias.
Quem confirma é o promotor de justiça Alexandre Castilho, membro do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público, em entrevista ao Documento OVALE Cast, uma grande reportagem em formato de podcast.
“Eles financiam campanhas, com dinheiro. Campanha precisa de dinheiro. Então, essa é uma oportunidade para o crime organizado, seja ele que tipo for, conquistar cada vez mais poder”, afirmou.
“A facção financia cursos superiores. Eles investem nas pessoas, que prestam concurso. Muitas vezes isso é descoberto. Outras não. Pode acontecer. Nós já tivemos casos, que eu não posso externar, mas casos assim que, de fato, mostram que o crime organizado é extremamente ousado”, afirmou.
Ele recordou um episódio em que atuou em um júri na cidade de Mauá, no julgamento dos mandantes da execução do diretor do CDP (Centro de Detenção Provisória) local, Wellington Rodrigo Segura, assassinado aos 31 anos em 26 de janeiro de 2007. Foi o primeiro diretor de CDP morto pelo PCC.
“Eu fiz esse júri. Eu me lembro que alguém ali do poder judiciário, que eu não conhecia, ou alguém do cartório, que chegou para mim, e falou: ‘Olha, doutor, tá vendo aquelas pessoas ali? Então, o PCC paga a faculdade delas’. Então, assim, é fato, isso acontece. Não foi o PCC que inventou isso, é próprio do crime organizado, o crime organizado faz isso”, afirmou Castilho.
