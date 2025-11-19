Representante do Brasil no Miss Universo, a piauiense Maria Gabriela Lacerda, 22 anos, desfilou pela passarela de trajes típicos nacionais nesta quarta-feira (19), com um figurino em homenagem a Nossa Senhora Aparecida.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
No Instagram, ela justificou a escolha do vestuário. "Neste palco, eu não visto apenas um traje: eu visto a história, a féria a identidade de um povo. Cada detalhe deste traje típico homenageia Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, cuja luz atravessa gerações e simboliza resistência", disse a candidata.
Maria também afirmou carregar a força das mulheres brasileiras, a devoção que molda a cultura e o orgulho de representar um país que aprende, se renova e continua acreditando "mesmo diante dos maiores desafios".
"Hoje, enquanto caminho sob as luzes do Miss Universe, é o Brasil que caminha comigo. É a fé que me sustenta, é a minha essência que se revela", acrescentou.
A 74ª edição do Miss Universo 2025 acontece no próximo dia 21 de novembro, na Impact Arena, em Pak Krek, Bangkok, Tailândia.