19 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
BELEZA GLOBAL

Miss Universo: brasileira usa traje de Nossa Senhora Aparecida

Por Da redação | Bangkok
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Instagram
Maria Gabriela Lacerda é a representante do Brasil no Miss Universo 2025
Maria Gabriela Lacerda é a representante do Brasil no Miss Universo 2025

Representante do Brasil no Miss Universo, a piauiense Maria Gabriela Lacerda, 22 anos, desfilou pela passarela de trajes típicos nacionais nesta quarta-feira (19), com um figurino em homenagem a Nossa Senhora Aparecida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No Instagram, ela justificou a escolha do vestuário. "Neste palco, eu não visto apenas um traje: eu visto a história, a féria a identidade de um povo. Cada detalhe deste traje típico homenageia Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, cuja luz atravessa gerações e simboliza resistência", disse a candidata.

Maria também afirmou carregar a força das mulheres brasileiras, a devoção que molda a cultura e o orgulho de representar um país que aprende, se renova e continua acreditando "mesmo diante dos maiores desafios".

"Hoje, enquanto caminho sob as luzes do Miss Universe, é o Brasil que caminha comigo. É a fé que me sustenta, é a minha essência que se revela", acrescentou.

A 74ª edição do Miss Universo 2025 acontece no próximo dia 21 de novembro, na Impact Arena, em Pak Krek, Bangkok, Tailândia.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários