Representante do Brasil no Miss Universo, a piauiense Maria Gabriela Lacerda, 22 anos, desfilou pela passarela de trajes típicos nacionais nesta quarta-feira (19), com um figurino em homenagem a Nossa Senhora Aparecida.

No Instagram, ela justificou a escolha do vestuário. "Neste palco, eu não visto apenas um traje: eu visto a história, a féria a identidade de um povo. Cada detalhe deste traje típico homenageia Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, cuja luz atravessa gerações e simboliza resistência", disse a candidata.