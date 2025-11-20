ELAINE CRISTINA RAMOS PINTO
Falecimento: 19/11/2025
Idade: 51 anos
Velório: URBAM Sala 3 (SJC)
Sepultamento: 20/11/2025 às 08h30
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)
ANTONIA LEMES DE CAMPOS
Falecimento: 19/11/2025
Idade: 78 anos
Velório: URBAM Sala 4 (SJC)
Sepultamento: 20/11/2025 às 08h00
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)
GERALDO GOLA LADEIRA ROSA
Falecimento: 19/11/2025
Idade: 78 anos
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 19/11/2025 às 21h00
Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)
CRISTINA REGIS RODRIGUES
Falecimento: 19/11/2025
Idade: 68 anos
Velório: Velório Municipal Centro (SJC)
Sepultamento: 19/11/2025 às 16h30
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)
LUIZ MIGUEL BARBOSA
Falecimento: 18/11/2025
Idade: 80 anos
Velório: Velório Municipal Santana (SJC)
Sepultamento: 19/11/2025 às 16h30
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)
EUGENIA DA SILVA BARCELOS
Falecimento: 18/11/2025
Idade: 94 anos
Velório: URBAM Sala 3 (SJC)
Sepultamento: 19/11/2025 às 16h00
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)
LUIZ GONZAGA ZLATOHLAVEK SIMOES
Falecimento: 18/11/2025
Idade: 66 anos
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 19/11/2025 às 16h00
Local: Cemitério Parque das Flores (SJC)
AYDEE ROCHA FAUSTINO ANDRADE
Falecimento: 18/11/2025
Idade: 83 anos
Velório: URBAM Sala 2 (SJC)
Sepultamento: 19/11/2025 às 15h30
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)
CLAUDIO MARTINS DE SOUZA
Falecimento: 18/11/2025
Idade: 70 anos
Velório: Salão do Reino das Testemunhas de Jeová
Sepultamento: 19/11/2025 às 15h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
GIOVANI FIQUEREDO ALVES FILHO (DESPOJOS)
Falecimento: 07/08/2008
Idade: 108 anos
Velório: Não informado
Sepultamento: 19/11/2025 às 15h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
JOAO RODRIGUES DA SILVA (DESPOJOS)
Falecimento: 18/06/1990
Idade: 85 anos
Velório: Não informado
Sepultamento: 19/11/2025 às 15h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
OSORIO CAMILO DE CARVALHO LIMA
Falecimento: 18/11/2025
Idade: 65 anos
Velório: Horto São Dimas (SJC)
Sepultamento: 19/11/2025 às 14h00
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)
MOACIR FERREIRA DA COSTA CARVALHO
Falecimento: 18/11/2025
Idade: 70 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 19/11/2025 às 13h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
SHARON INACIO ROCHA
Falecimento: 19/11/2025
Idade: 32 anos
Velório: Roseira - Cemitério Municipal
Sepultamento: 19/11/2025 às 13h00
Local: Cemitério Municipal de Roseira/SP
FELICIA LUDKE
Falecimento: 18/11/2025
Idade: 76 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 19/11/2025 às 13h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
TRANSLADO DESPOJOS (AILTON JOSE DA SILVA)
Falecimento: 21/08/2022
Idade: 122 anos
Velório: Não informado
Sepultamento: 19/11/2025 às 13h00
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)
JENI PIRES DE MORAIS
Falecimento: 18/11/2025
Idade: 87 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 19/11/2025 às 11h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
JOSÉ ANTONIO TAVARES
Falecimento: 18/11/2025
Idade: 77 anos
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 19/11/2025 às 11h00
Local: Cemitério Parque das Flores (SJC)
IVANILDO DA COSTA
Falecimento: 18/11/2025
Idade: 60 anos
Velório: Velório Municipal Santana (SJC)
Sepultamento: 19/11/2025 às 10h30
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)
MARIA EFIGENIA DE OLIVEIRA
Falecimento: 18/11/2025
Idade: 72 anos
Velório: URBAM Sala 4 (SJC)
Sepultamento: 19/11/2025 às 09h00
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)
MARGARIDA DOS SANTOS DAVI
Falecimento: 18/11/2025
Idade: 88 anos
Velório: Velório Distrital Eug. Melo (SJC/SP)
Sepultamento: 19/11/2025 às 09h00
Local: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo (SJC)