20 de novembro de 2025
OBITUÁRIO

Sharon Rocha morre aos 32 anos em SJC; veja notas de falecimento

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução

ELAINE CRISTINA RAMOS PINTO
Falecimento: 19/11/2025
Idade: 51 anos
Velório: URBAM Sala 3 (SJC)
Sepultamento: 20/11/2025 às 08h30
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)

ANTONIA LEMES DE CAMPOS
Falecimento: 19/11/2025
Idade: 78 anos
Velório: URBAM Sala 4 (SJC)
Sepultamento: 20/11/2025 às 08h00
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

GERALDO GOLA LADEIRA ROSA
Falecimento: 19/11/2025
Idade: 78 anos
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 19/11/2025 às 21h00
Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)

CRISTINA REGIS RODRIGUES
Falecimento: 19/11/2025
Idade: 68 anos
Velório: Velório Municipal Centro (SJC)
Sepultamento: 19/11/2025 às 16h30
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)

LUIZ MIGUEL BARBOSA
Falecimento: 18/11/2025
Idade: 80 anos
Velório: Velório Municipal Santana (SJC)
Sepultamento: 19/11/2025 às 16h30
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

EUGENIA DA SILVA BARCELOS
Falecimento: 18/11/2025
Idade: 94 anos
Velório: URBAM Sala 3 (SJC)
Sepultamento: 19/11/2025 às 16h00
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)

LUIZ GONZAGA ZLATOHLAVEK SIMOES
Falecimento: 18/11/2025
Idade: 66 anos
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 19/11/2025 às 16h00
Local: Cemitério Parque das Flores (SJC)

AYDEE ROCHA FAUSTINO ANDRADE
Falecimento: 18/11/2025
Idade: 83 anos
Velório: URBAM Sala 2 (SJC)
Sepultamento: 19/11/2025 às 15h30
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

CLAUDIO MARTINS DE SOUZA
Falecimento: 18/11/2025
Idade: 70 anos
Velório: Salão do Reino das Testemunhas de Jeová
Sepultamento: 19/11/2025 às 15h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

GIOVANI FIQUEREDO ALVES FILHO (DESPOJOS)
Falecimento: 07/08/2008
Idade: 108 anos
Velório: Não informado
Sepultamento: 19/11/2025 às 15h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

JOAO RODRIGUES DA SILVA (DESPOJOS)
Falecimento: 18/06/1990
Idade: 85 anos
Velório: Não informado
Sepultamento: 19/11/2025 às 15h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

OSORIO CAMILO DE CARVALHO LIMA
Falecimento: 18/11/2025
Idade: 65 anos
Velório: Horto São Dimas (SJC)
Sepultamento: 19/11/2025 às 14h00
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)

MOACIR FERREIRA DA COSTA CARVALHO
Falecimento: 18/11/2025
Idade: 70 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 19/11/2025 às 13h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

SHARON INACIO ROCHA
Falecimento: 19/11/2025
Idade: 32 anos
Velório: Roseira - Cemitério Municipal
Sepultamento: 19/11/2025 às 13h00
Local: Cemitério Municipal de Roseira/SP

FELICIA LUDKE
Falecimento: 18/11/2025
Idade: 76 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 19/11/2025 às 13h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

TRANSLADO DESPOJOS (AILTON JOSE DA SILVA)
Falecimento: 21/08/2022
Idade: 122 anos
Velório: Não informado
Sepultamento: 19/11/2025 às 13h00
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

JENI PIRES DE MORAIS
Falecimento: 18/11/2025
Idade: 87 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 19/11/2025 às 11h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

JOSÉ ANTONIO TAVARES
Falecimento: 18/11/2025
Idade: 77 anos
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 19/11/2025 às 11h00
Local: Cemitério Parque das Flores (SJC)

IVANILDO DA COSTA
Falecimento: 18/11/2025
Idade: 60 anos
Velório: Velório Municipal Santana (SJC)
Sepultamento: 19/11/2025 às 10h30
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

MARIA EFIGENIA DE OLIVEIRA
Falecimento: 18/11/2025
Idade: 72 anos
Velório: URBAM Sala 4 (SJC)
Sepultamento: 19/11/2025 às 09h00
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)

MARGARIDA DOS SANTOS DAVI
Falecimento: 18/11/2025
Idade: 88 anos
Velório: Velório Distrital Eug. Melo (SJC/SP)
Sepultamento: 19/11/2025 às 09h00
Local: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo (SJC)

