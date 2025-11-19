Um homem foi preso na madrugada desta quarta-feira (19) após furtar produtos de uma farmácia na avenida Dr. Nelson D´Ávila, no centro de São José dos Campos. A prisão ocorreu após o monitoramento em tempo real do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), que acompanhava a movimentação na região.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a Prefeitura, operadores do CSI identificaram o suspeito carregando os itens furtados e acionaram imediatamente a GCM (Guarda Civil Municipal). A equipe localizou o homem poucos minutos depois e realizou a prisão em flagrante.
Também graças ao monitoramento do CSI, um homem procurado pela Justiça por dívida de pensão alimentícia foi identificado pelo sistema de reconhecimento facial, abordado pela GCM e conduzido à Central de Flagrantes.
Ainda nesta semana, um caminhão e um trator furtados no Jardim Satélite, foram recuperados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Pouso Alegre (MG), após operadores do CSI reconhecerem, com a ajuda do sistema Sentry, os sinais de adulteração na placa.
Balanço do CSI: 41 ocorrências em 30 dias
Nos últimos 30 dias, as câmeras inteligentes do CSI registraram 41 ocorrências, resultando em: 30 pessoas presas e 10 veículos roubados ou furtados recuperados.
Desde sua implantação, em abril de 2021, o CSI acumula mais de 2.200 ocorrências atendidas, 1.700 prisões e mais de 800 veículos recuperados e devolvidos aos proprietários.