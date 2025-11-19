Um homem foi preso na madrugada desta quarta-feira (19) após furtar produtos de uma farmácia na avenida Dr. Nelson D´Ávila, no centro de São José dos Campos. A prisão ocorreu após o monitoramento em tempo real do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), que acompanhava a movimentação na região.

Segundo a Prefeitura, operadores do CSI identificaram o suspeito carregando os itens furtados e acionaram imediatamente a GCM (Guarda Civil Municipal). A equipe localizou o homem poucos minutos depois e realizou a prisão em flagrante.