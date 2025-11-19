O IBGE abriu inscrições para um processo seletivo nacional que oferece 9.590 vagas temporárias de nível médio para atuar em pesquisas econômicas e sociodemográficas em todo o país. A seleção é organizada pela FGV e os contratos podem durar até três anos. Os salários chegam a R$ 3.379, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.175, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, de 19 de novembro a 11 de dezembro de 2025, no site da FGV, pelo link: https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssibge25.