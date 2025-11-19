19 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OPORTUNIDADE

Como se inscrever no concurso do IBGE com salários de R$ 3,3 mil

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Como se inscrever no concurso do IBGE com salários de R$ 3,3 mil
Como se inscrever no concurso do IBGE com salários de R$ 3,3 mil

O IBGE abriu inscrições para um processo seletivo nacional que oferece 9.590 vagas temporárias de nível médio para atuar em pesquisas econômicas e sociodemográficas em todo o país. A seleção é organizada pela FGV e os contratos podem durar até três anos. Os salários chegam a R$ 3.379, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.175, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, de 19 de novembro a 11 de dezembro de 2025, no site da FGV, pelo link: https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssibge25.

A taxa custa R$ 38,50 e pode ser paga até 12 de dezembro de 2025. A prova objetiva está marcada para 22 de fevereiro de 2026. Os candidatos podem concorrer a mais de um cargo, já que as provas serão aplicadas em horários diferentes.

São 8.480 vagas para Agente de Pesquisas e Mapeamento, com salário de R$ 2.676,24, e 1.110 vagas para Supervisor de Coleta e Qualidade, que exige CNH categoria B e oferece salário de R$ 3.379. O edital inclui cotas para candidatos pretos e pardos (25%), indígenas (3%), quilombolas (2%) e pessoas com deficiência (5%).

O edital completo com todas as orientações está disponível no site da FGV.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários