A Polícia Civil investiga a morte de um homem encontrado sobre um colchão no PEV (Ponto de Entrega Voluntária) do Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos. O corpo, ainda sem identificação, foi localizado na manhã desta quarta-feira (19) por um operador de escavadeira que trabalhava na movimentação de resíduos no local.

O caso foi registrado como “morte suspeita” e “morte súbita, sem causa determinante aparente”. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima era um homem pardo, adulto, com sinais aparentes de agressão. A perícia ainda não concluiu se as lesões foram provocadas antes da morte ou durante o deslocamento do material pela máquina.

Operador encontra corpo ao movimentar resíduos