A Polícia Civil investiga a morte de um homem encontrado sobre um colchão no PEV (Ponto de Entrega Voluntária) do Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos. O corpo, ainda sem identificação, foi localizado na manhã desta quarta-feira (19) por um operador de escavadeira que trabalhava na movimentação de resíduos no local.
O caso foi registrado como “morte suspeita” e “morte súbita, sem causa determinante aparente”. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima era um homem pardo, adulto, com sinais aparentes de agressão. A perícia ainda não concluiu se as lesões foram provocadas antes da morte ou durante o deslocamento do material pela máquina.
Operador encontra corpo ao movimentar resíduos
O trabalhador, de 29 anos, contou que manuseava a escavadeira quando percebeu algo estranho ao tocar um colchão entre os resíduos. Ao notar o corpo, ele relatou forte abalo emocional e acionou imediatamente a Polícia Militar, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e seus superiores.
Equipes da Central de Polícia Judiciária e do Instituto de Criminalística estiveram no local para realizar a perícia. Próximo ao corpo, foram encontrados materiais usados em atendimento de emergência, indicando possível tentativa de reanimação.
Botão de pânico é acionado por ameaça no PEV
Antes da chegada das equipes de investigação, a Guarda Civil Municipal foi chamada por meio do botão de pânico instalado no PEV. Segundo o alerta, um funcionário teria sido ameaçado por um homem armado com uma barra de ferro.
A GCM encontrou o suspeito, de 25 anos, que foi conduzido à CPJ para esclarecimentos. Ele optou por permanecer em silêncio sobre as ameaças, mas confirmou que conhecia a vítima. Disse ter visto o homem pela última vez na madrugada anterior e que havia retornado ao local para levar comida, negando qualquer participação em agressões.
O operador da escavadeira relatou que o suspeito o ameaçou de morte durante a movimentação da máquina. Mesmo assim, preferiu não representar contra ele.
Vítima segue sem identificação
O corpo foi encaminhado para exames necroscópico e datiloscópico, que devem indicar a causa da morte e auxiliar na identificação da vítima. Apenas após a conclusão dos laudos e de novas oitivas será possível determinar se o caso será tratado como homicídio, morte acidental, natural ou outra hipótese.
A Prefeitura de São José não comentou o caso.