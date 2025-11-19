19 de novembro de 2025
DOR E TRAGÉDIA

Que tragédia: gêmeos de um ano morrem em incêndio dentro de casa

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Incêndio começou na cozinha e se espalhou rápido. Bebês não resistiram
Incêndio começou na cozinha e se espalhou rápido. Bebês não resistiram

Dois bebês gêmeos, de apenas 1 ano, morreram em um incêndio que atingiu a casa da família na Travessa Carmem Miranda, em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (18). O fogo começou na cozinha e se espalhou rapidamente, destruindo parte do imóvel, segundo relatos de moradores.

Testemunhas contaram que, em poucos minutos, as chamas tomaram os cômodos da residência, impedindo qualquer tentativa de resgate. No momento do incêndio, os pais das crianças não estavam em casa. Vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros, que conseguiu controlar o fogo, mas encontrou os pequenos já sem vida.

A área foi isolada para o trabalho da perícia. As causas do incêndio ainda serão investigadas.

