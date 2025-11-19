A Polícia Civil de Pernambuco investiga a participação de uma mãe no assassinato da própria filha, Allani Rayane Santos, de 24 anos, morta após sessões de tortura em Caruaru, no Agreste.
O homem preso por torturar e matar Allani afirmou em depoimento que o crime foi encomendado pela mãe da jovem, com quem ele mantinha um relacionamento. A motivação, segundo o suspeito, seria uma herança deixada pelo avô da vítima, composta por imóveis e quantias em dinheiro.
De acordo com o delegado Eric Costa, responsável pelo caso, a mãe de Allani e o companheiro disputavam parte dos bens herdados pela jovem. “Trata-se de uma herança que ela recebeu do avô materno e de imóveis que pertenciam tanto à vítima quanto à mãe. Eles também estavam sendo objeto de disputa”, afirmou.
Conforme a investigação, Allani foi amarrada a uma cadeira em um dos quartos da residência e torturada enquanto o suspeito exigia que ela realizasse transferências bancárias para a conta da mãe. Após se recusar a repassar o dinheiro, a jovem foi agredida com golpes de faca e com uma inchadinha de jardim, além de sofrer lesões graves, incluindo afundamento de um dos olhos.
“A gente está tentando localizar os objetos utilizados no crime”, disse o delegado. Com base nos depoimentos e nas evidências coletadas, a Polícia Civil informou que está lavrando o auto de prisão em flagrante contra o casal.
O crime ocorreu no Residencial Neusa Garcia, na Rua Pinheiro. O local foi isolado pelo 4º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco para a perícia realizada pelo Instituto de Criminalística (IC). O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto de Medicina Legal).
A investigação segue em andamento.