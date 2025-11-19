A Polícia Civil de Pernambuco investiga a participação de uma mãe no assassinato da própria filha, Allani Rayane Santos, de 24 anos, morta após sessões de tortura em Caruaru, no Agreste.

O homem preso por torturar e matar Allani afirmou em depoimento que o crime foi encomendado pela mãe da jovem, com quem ele mantinha um relacionamento. A motivação, segundo o suspeito, seria uma herança deixada pelo avô da vítima, composta por imóveis e quantias em dinheiro.