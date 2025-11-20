A escritora e jornalista Regina Helena de Paiva Ramos, 94 anos, uma das pioneiras da imprensa feminina no Brasil, será a convidada de honra do 58º ano da Semana Cassiano Ricardo. O evento acontece no Parque Vicentina Aranha, no dia 29 de novembro, a partir das 9h30.
Com uma carreira que atravessa sete décadas, Regina Helena participará do encontro intitulado "A Mulher na Imprensa e na Literatura Brasileira". Ela promete um bate-papo longe de formalidades, números e dogmas. Em vez de uma palestra convencional, a escritora irá compartilhar memórias e experiências reais, fruto de sua convivência com figuras inspiradoras como Hilda Hilst, Lygia Fagundes Telles, Renata Pallottini e outras.
“Eu tenho curiosidades para contar sobre as particularidades delas. Então eu não quero fazer uma coisa literária, dogmática, formal”, explica.
Além de suas histórias, Regina trará um tesouro de família para a Semana: um exemplar do livro Martim Cererê, de autoria de Cassiano Ricardo, autografado pelo próprio poeta, a quem conheceu pessoalmente. O livro, que pertencia à sua mãe declamadora, reforça sua ligação com o homenageado do evento.
Pioneirismo
Regina Helena de Paiva Ramos é um nome de destaque na história da imprensa brasileira. Formada pela Faculdade de Jornalismo Cásper Líbero, em São Paulo, em 1953, ela iniciou sua carreira em uma época na qual as redações eram majoritariamente masculinas. Sua trajetória inclui passagens por veículos como o jornal "O Tempo", "A Gazeta", as revistas Manchete e Fatos e Fotos, além das emissoras TV Excelsior e TV Bandeirantes, entre outros.
A jornalista presenciou inúmeras transformações sociais, econômicas, políticas e tecnológicas ao longo de sua carreira. Ela viu o mundo se digitalizar, fazendo a transição da máquina de escrever para o computador e dispostivos cada vez menores, adaptando-se continuamente às inovações. Sua atuação profissional se desenvolveu durante períodos de turbulência política e redemocratização, e ela foi testemunha e agente da crescente inserção feminina em espaços de poder. Nesse contexto intenso, ela guarda histórias marcantes, como a experiência de cobertura de uma greve de ônibus na Praça da Sé, em São Paulo, que culminou em tiroteio: "Tive que me esconder, me perdi do fotógrafo. Tive que voltar a pé para o jornal".
Apesar de tudo, ela afirma que não tinha, na época, a noção de seu pioneirismo: "Eu não tinha a mínima ideia de quanto era importante e dinâmica e ao mesmo tempo inovadora a minha presença na imprensa." Ao reconhecer que ela e suas colegas foram as primeiras mulheres a se lançarem nas grandes reportagens, dedicou-se à escrita do livro "Mulheres Jornalistas, A Grande Invasão" (2010), uma biografia de 74 mulheres que "merecem ser lembradas por abrir caminhos".
Legado e Vitalidade
Mesmo com toda dedicação ao jornalismo, a literatura sempre a acompanhou. "Eu sempre quis escrever livros e nunca dava tempo", conta. Seu primeiro livro de contos veio aos 50 anos e, desde então, ela não parou mais de produzir e recentemente lançou o romance Vento Endiabrado (MINOTAURO). Aos 94 anos, ainda mantém planos para o futuro, com outro romance quase pronto e a ideia de um livro sobre seu cachorro Tobias.
Para ela, a atividade é o segredo da longevidade e da mente produtiva: "Eu acho que trabalhar foi o que me deu saúde... Quanto mais você trabalha, quanto mais você faz o cérebro funcionar, mais saúde você tem". Ao ser questionada se todo o esforço valeu a pena, a resposta é imediata e voltada para o futuro:
"Valeu. Valeu sim... e eu ainda tenho muitos planos. Enquanto a cabeça funcionar, vou continuar escrevendo e participando da vida como ela é hoje."
O encontro com a autora proporcionará a todos os participantes da Semana Cassiano Ricardo uma experiência enriquecedora e multigeracional, unindo o testemunho da história com a vitalidade do presente. O evento contará ainda com a presença do fotógrafo Ricardo Martins, o ator e diretor Mário Lúcio Sapucahy, o artista plástico Bira Brasil e a pesquisadora Andrea de Barros.
Semana Cassiano Ricardo
A 58ª Semana Cassiano Ricardo acontece como parte integrante da 11ª FLIM (Festa Literomusical) de São José dos Campos. Todas as atividades são gratuitas e livres para todos os públicos.
O Parque Vicentina Aranha fica na rua Engenheiro Prudente Meireles de Morais, nº 302, Vila Adyana, São José dos Campos.