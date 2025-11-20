“Eu tenho curiosidades para contar sobre as particularidades delas. Então eu não quero fazer uma coisa literária, dogmática, formal”, explica.

Com uma carreira que atravessa sete décadas, Regina Helena participará do encontro intitulado "A Mulher na Imprensa e na Literatura Brasileira". Ela promete um bate-papo longe de formalidades, números e dogmas. Em vez de uma palestra convencional, a escritora irá compartilhar memórias e experiências reais, fruto de sua convivência com figuras inspiradoras como Hilda Hilst, Lygia Fagundes Telles, Renata Pallottini e outras.

A escritora e jornalista Regina Helena de Paiva Ramos, 94 anos, uma das pioneiras da imprensa feminina no Brasil, será a convidada de honra do 58º ano da Semana Cassiano Ricardo. O evento acontece no Parque Vicentina Aranha, no dia 29 de novembro, a partir das 9h30.

Além de suas histórias, Regina trará um tesouro de família para a Semana: um exemplar do livro Martim Cererê, de autoria de Cassiano Ricardo, autografado pelo próprio poeta, a quem conheceu pessoalmente. O livro, que pertencia à sua mãe declamadora, reforça sua ligação com o homenageado do evento.

Pioneirismo

Regina Helena de Paiva Ramos é um nome de destaque na história da imprensa brasileira. Formada pela Faculdade de Jornalismo Cásper Líbero, em São Paulo, em 1953, ela iniciou sua carreira em uma época na qual as redações eram majoritariamente masculinas. Sua trajetória inclui passagens por veículos como o jornal "O Tempo", "A Gazeta", as revistas Manchete e Fatos e Fotos, além das emissoras TV Excelsior e TV Bandeirantes, entre outros.

A jornalista presenciou inúmeras transformações sociais, econômicas, políticas e tecnológicas ao longo de sua carreira. Ela viu o mundo se digitalizar, fazendo a transição da máquina de escrever para o computador e dispostivos cada vez menores, adaptando-se continuamente às inovações. Sua atuação profissional se desenvolveu durante períodos de turbulência política e redemocratização, e ela foi testemunha e agente da crescente inserção feminina em espaços de poder. Nesse contexto intenso, ela guarda histórias marcantes, como a experiência de cobertura de uma greve de ônibus na Praça da Sé, em São Paulo, que culminou em tiroteio: "Tive que me esconder, me perdi do fotógrafo. Tive que voltar a pé para o jornal".