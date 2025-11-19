19 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

VIOLÊNCIA

ATENÇÃO: Homem é executado a tiros no ‘CDD’, em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes sociais

Um homem de 35 anos foi executado a tiros na manhã desta quarta-feira (18) no Jardim São José 2, área na zona leste de São José dos Campos conhecida como “CDD", em referência ao filme "Cidade de Deus". O caso é investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações preliminares, o homem foi morto por dois criminosos, que chegaram em uma moto e abriram fogo, atingindo a vítima com seis tiros.

O homem baleado chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda não há pistas sobre os autores do crime.

O local do crime foi preservado pela polícia e a perícia procura pistas na área.

*Matéria em atualização

