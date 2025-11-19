Um homem de 35 anos foi executado a tiros na manhã desta quarta-feira (18) no Jardim São José 2, área na zona leste de São José dos Campos conhecida como “CDD", em referência ao filme "Cidade de Deus". O caso é investigado pela Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações preliminares, o homem foi morto por dois criminosos, que chegaram em uma moto e abriram fogo, atingindo a vítima com seis tiros.