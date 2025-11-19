Um homem foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (18) em uma área usada por moradores de rua e usuários de drogas no Campo dos Alemães, zona sul de São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O corpo foi localizado durante uma operação de limpeza da prefeitura na Avenida dos Evangélicos, próximo ao PEV (Ponto de Entrega Voluntária). As informações foram divulgadas pela página Olho Vivo do Vale.
Segundo as primeiras informações, operadores de máquinas realizavam a remoção de entulho quando notaram um colchão no local. Ao movimentarem o objeto com o trator, perceberam que havia um homem embaixo dele. Equipes de resgate foram acionadas, mas apenas puderam confirmar a morte.
De acordo com a Guarda Civil Municipal, o corpo não apresentava sinais aparentes de agressão. O homem não portava documentos, o que impede, por enquanto, sua identificação.
A GCM permanece no local até a chegada da Polícia Científica, responsável pela perícia. O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias da morte e tentar identificar a vítima.