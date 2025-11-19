Um homem foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (18) em uma área usada por moradores de rua e usuários de drogas no Campo dos Alemães, zona sul de São José dos Campos.

O corpo foi localizado durante uma operação de limpeza da prefeitura na Avenida dos Evangélicos, próximo ao PEV (Ponto de Entrega Voluntária). As informações foram divulgadas pela página Olho Vivo do Vale.