O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) iniciou a Operação Especial Consciência Negra, que se estenderá de quarta-feira (19) até o domingo (23). A expectativa é de que a malha rodoviária sob administração do Departamento receba um fluxo total de quase 3 milhões de veículos ao longo dos cinco dias, com um pico de movimento projetado para esta quarta-feira, com 663.512 veículos em circulação.

As rodovias mais críticas, que ligam o Litoral Paulista e o Vale do Paraíba, estão recebendo atenção especial e reforço de mais de 280 colaboradores. Entre elas, a Floriano Rodrigues Pinheiro (SP 123) é a via que deve registrar o maior volume de tráfego, com uma projeção de 193.667 veículos no período. Outras vias que demandam atenção são a Oswaldo Cruz (SP 125) e a Doutor Manoel Hipólito Rego (SP 055), com estimativas de 137.946 e cerca de 204.000 veículos (somando os trechos Ubatuba e Bertioga), respectivamente.

