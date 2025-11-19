Policiais militares da Força Tática do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), da 2ª Companhia de Polícia Militar, prenderam um homem e apreenderam drogas durante patrulhamento na noite de terça-feira (18), no bairro Crispim, em Pindamonhangaba.

A ação ocorreu durante uma abordagem a dois indivíduos. Com um deles, os policiais localizaram variedade de entorpecentes, incluindo 225 pinos de cocaína, 13 pedras de crack e 11 porções de maconha, além da quantia de R$ 400 em dinheiro.

