FLAGRANTE

Homem é preso com 225 pinos de cocaína e outras drogas em Pinda

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Apreensões no bairro Crispim, Pindamonhangaba
Policiais militares da Força Tática do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), da 2ª Companhia de Polícia Militar, prenderam um homem e apreenderam drogas durante patrulhamento na noite de terça-feira (18), no bairro Crispim, em Pindamonhangaba.

A ação ocorreu durante uma abordagem a dois indivíduos. Com um deles, os policiais localizaram variedade de entorpecentes, incluindo 225 pinos de cocaína, 13 pedras de crack e 11 porções de maconha, além da quantia de R$ 400 em dinheiro.

Questionado, ele confessou a prática de tráfico de drogas, afirmando que comercializava os entorpecentes no bairro há aproximadamente uma semana. O segundo abordado alegou ser apenas usuário, declarando ter acabado de adquirir a droga.

Diante dos fatos, os dois foram conduzidos ao 1º Distrito Policial de Pindamonhangaba. Após o registro da ocorrência, o homem que confessou o tráfico foi indiciado e permaneceu preso à disposição da justiça. O outro indivíduo, que se identificou como usuário, foi liberado.

