Um homem de 42 anos foi preso por importunação sexual após adulterar o sorvete de uma colega de trabalho com sêmen. Ele estava foragido havia uma semana e acabou capturado nesta segunda-feira (17/11) em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.
O caso veio à tona após imagens de câmeras de segurança registrarem o momento em que o suspeito manipula o alimento no local de trabalho. A vítima, que não teve o nome divulgado, retornou à mesa e percebeu algo estranho na sobremesa antes de consumi-la.
Segundo o delegado Eduardo Kruger, da Polícia Civil do Paraná, o homem admitiu que entrou no banheiro com um copo de café, recolheu o material biológico e retornou ao setor onde os dois trabalhavam. Aproveitando-se da ausência da colega, ele despejou o conteúdo no sorvete.
“Por sorte, ela identificou que havia algo anormal e não ingeriu o alimento”, afirmou o delegado.
O material recolhido passou por perícia, que confirmou a adulteração. Diante das evidências, a PCPR solicitou à Justiça a prisão preventiva do suspeito, que foi deferida.
A investigação também apontou que o homem já havia sido preso em 2023 por um crime semelhante em um supermercado de Curitiba, envolvendo uma adolescente de 14 anos. Na ocasião, ele permaneceu detido por quatro meses.
Após o cumprimento do mandado, o suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário e segue à disposição da Justiça.