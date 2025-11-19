Um homem de 42 anos foi preso por importunação sexual após adulterar o sorvete de uma colega de trabalho com sêmen. Ele estava foragido havia uma semana e acabou capturado nesta segunda-feira (17/11) em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.

O caso veio à tona após imagens de câmeras de segurança registrarem o momento em que o suspeito manipula o alimento no local de trabalho. A vítima, que não teve o nome divulgado, retornou à mesa e percebeu algo estranho na sobremesa antes de consumi-la.