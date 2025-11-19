Antes de ser definitivamente implodido, o Viaduto do Jardim da Granja (Viaduto Bandeirante), em São José dos Campos, passará por uma semana de interdições noturnas para o lançamento das vigas do novo viaduto, que vai substituir a estrutura atual sobre a Via Dutra.

A CCR RioSP vai interditar o viaduto de segunda-feira (24/11) até o dia 30 de novembro, sempre entre 20h e 5h. Durante o dia, a passagem permanece liberada.