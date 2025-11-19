19 de novembro de 2025
JARDIM DA GRANJA

Antes da implosão, Viaduto Bandeirante será interditado; VEJA

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
Divulgação
Antes de ser implodido, o Viaduto do Jardim da Granja (Viaduto Bandeirante), em São José dos Campos, passará por uma semana de interdições noturnas
Antes de ser definitivamente implodido, o Viaduto do Jardim da Granja (Viaduto Bandeirante), em São José dos Campos, passará por uma semana de interdições noturnas para o lançamento das vigas do novo viaduto, que vai substituir a estrutura atual sobre a Via Dutra.

A CCR RioSP vai interditar o viaduto de segunda-feira (24/11) até o dia 30 de novembro, sempre entre 20h e 5h. Durante o dia, a passagem permanece liberada.

A obra é parte do conjunto de intervenções na Dutra na região de São José, que inclui a demolição (por implosão) da estrutura antiga em etapa posterior.

Como ficará o trânsito na região: fases da interdição

A CCR e a Prefeitura organizaram a operação em duas fases, com impactos diferentes para quem segue sentido Rio, sentido bairro e para os moradores dos bairros próximos ao viaduto.

1ª fase – 24 a 27 de novembro (noite, das 20h às 5h)

  • Haverá interdição da via expressa da Dutra no sentido Rio de Janeiro na altura do viaduto.
  • O fluxo será desviado para a Avenida dos Astronautas.

Por causa desse desvio, o acesso ao viaduto no sentido centro também será interditado.

Para entrar ou sair dos bairros Jardim Uirá, Flamboyant e Jardim Souto, os motoristas deverão usar rotas alternativas:

  • Via Cambuí
  • Rodovia dos Tamoios

Na prática, quem usa o viaduto para cruzar da região sudeste para o centro à noite terá de planejar rota alternativa durante esses dias.

2ª fase – 29 e 30 de novembro (noite, das 20h às 5h)

  • A interdição passa a ocorrer no sentido bairro (do centro para a região do Jardim da Granja).
  • Quem vier do centro e precisar acessar os bairros da região do viaduto deverá:
  • Usar rotas alternativas pela Via Cambuí ou
  • Utilizar o trevo do CTA para retornar e acessar os bairros.

No período diurno, o tráfego volta ao padrão habitual, sem os bloqueios previstos no cronograma noturno.

Apoio da Prefeitura e orientação aos motoristas

Durante as interdições, a Prefeitura de São José dos Campos vai posicionar agentes de mobilidade no entorno do viaduto do Jardim da Granja para:

  • Orientar motoristas que seguem no sentido bairro;
  • Ajudar na organização das conversões e retornos;
  • Reduzir riscos de congestionamento em horários de maior fluxo noturno.

Para quem segue em direção ao centro, o trânsito será desviado para a Via Dutra, o que deve garantir maior fluidez, já que a operação será concentrada na transição entre o viaduto antigo e a nova estrutura.

Por que o viaduto precisa ser interditado antes da implosão

A interdição noturna é necessária para o lançamento das vigas do novo viaduto, que substituirá a estrutura atual. Esse tipo de operação exige:

  • Equipamentos de grande porte (guindastes, caminhões de apoio);
  • Espaço livre sobre e sob a estrutura;
  • Bloqueio do tráfego em condições de segurança, tanto para os trabalhadores quanto para os motoristas.

Só depois dessas etapas estruturais é que o viaduto antigo será implodido, em data a ser divulgada pela CCR RioSP e pela Prefeitura, com novo esquema especial de trânsito e segurança.

